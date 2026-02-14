Російські дрони вдарили по Київщині: спалахнув будинок, лікарі рятують постраждалих

Нагадаємо, напередодні ввечері Київ опинився під атакою дронів - у столиці лунали вибухи. В ніч на 12 лютого столиця зазнала масованої атаки ворожими балістичними ракетами. Окрім пошкодження будівель та інфраструктури було зафіксовано багато звернень до швидкої допомоги.

Недавно ворог також атакував Київську область. Унаслідок масованої атаки в Бучанському районі смертельне поранення отримав 50-річний чоловік.Тоді також постраждали будівлі АЗС.

Як відомо, РФ систематично обстрілює Київ та регіон, завдаючи шкоди, зокрема, інфраструктурі. Жителі опиняються без світла, води та тепла, що і є одним із засобів тиску РФ на Україну в переговорах.