Российские дроны ударили по Киевской области: вспыхнул дом, врачи спасают пострадавших

По словам начальника ОВА, атака произошла в Вышгородском районе.

"Мужчина получил множественные осколочные ранения верхних конечностей, лица и шеи. У женщины - закрытый перелом костей предплечья. Оба пострадавших госпитализированы в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь". - написал Калашник.

Еще известно, что в результате обстрела дронов произошел пожар их частного дома. Уничтожена кровля и перекрытия, повреждены окна и двери. Пожар оперативно локализован и ликвидирован подразделениями ГСЧС.

"На месте происшествия работают все соответствующие службы. Продолжается фиксация и уточнение последствий вражеской атаки", - добавил чиновник.