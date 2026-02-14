Российские дроны ударили по Киевской области: вспыхнул дом, врачи спасают пострадавших

Россияне в ночь на 14 февраля обстреляли Киевскую область дронами. В результате ЧП вспыхнул частный дом, двое пострадавших - жители этого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника в Telegram.
Читайте также: Украина под массированным ударом баллистики: Киев и Днепр содрогаются от взрывов
По словам начальника ОВА, атака произошла в Вышгородском районе.
"Мужчина получил множественные осколочные ранения верхних конечностей, лица и шеи. У женщины - закрытый перелом костей предплечья. Оба пострадавших госпитализированы в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь". - написал Калашник.
Еще известно, что в результате обстрела дронов произошел пожар их частного дома. Уничтожена кровля и перекрытия, повреждены окна и двери. Пожар оперативно локализован и ликвидирован подразделениями ГСЧС.
"На месте происшествия работают все соответствующие службы. Продолжается фиксация и уточнение последствий вражеской атаки", - добавил чиновник.
Напомним, накануне вечером Киев оказался под атакой дронов - в столице раздавались взрывы. В ночь на 12 февраля столица подверглась массированной атаке вражескими баллистическими ракетами. Кроме повреждения зданий и инфраструктуры было зафиксировано много обращений в скорую помощь.
Недавно враг также атаковал Киевскую область. В результате массированной атаки в Бучанском районе смертельное ранение получил 50-летний мужчина. тогда также пострадали здания АЗС.
Как известно, РФ систематически обстреливает Киев и регион, нанося ущерб, в частности, инфраструктуре. Жители оказываются без света, воды и тепла, что и является одним из средств давления РФ на Украину в переговорах.