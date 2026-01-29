Російські дрони на Starlink: Маск вже знає, Федоров на контакті зі SpaceX

Міністерство оборони разом зі SpaceX вже працює над вирішенням проблеми використання Starlink на російських безпілотниках.
Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.
За його словами, через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми.
Федоров подякував президентці SpaceX Гвінн Шотвелл, а також засновнику компанії, американському мільярдеру Ілону Маску за швидку реакцію та початок роботи над розв’язанням проблеми.
Міністр заявив, що рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості України.
"Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст", - додав він.
Нагадаємо, нещодавно західні ЗМІ писали, що Росія все більше використовує Starlink на дронах для обходу української ППО.
Також Інститут вивчення війни (ISW) вказував на те, що росіяни встановлюють Starlink на свої ударні безпілотники "Молнія-2".
27 січня міністр оборони України Михайло Федоров офіційно підтвердив, що російські війська почали використовувати дрони із системами Starlink.
Перед тим радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що ударні безпілотники БМ-35 зі Starlink уже здатні долітати до Дніпра.
За його словами, на відміну від БпЛА типу "Молнія", ці дрони є "паливними" і мають дальність польоту до 500 км.
У зв'язку з цим міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно закликав Ілона Маска заборонити використання супутників Starlink для військових ударів Росії по Україні.
Він також попередив, що заробіток на воєнних злочинах може зашкодити бренду SpaceX.
Ілон Маск різко відповів на заклик Сікорського обмежити використання Starlink росіянами на війні проти України. Американський мільярдер назвав дипломата "слинявим імбецилом".