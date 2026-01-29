Російські дрони на Starlink: Маск вже знає, Федоров на контакті зі SpaceX

За його словами, через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми.

Федоров подякував президентці SpaceX Гвінн Шотвелл, а також засновнику компанії, американському мільярдеру Ілону Маску за швидку реакцію та початок роботи над розв’язанням проблеми.

Міністр заявив, що рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості України.

"Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст", - додав він.