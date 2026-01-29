Российские дроны на Starlink: Маск уже знает, Федоров на контакте со SpaceX

Министерство обороны вместе со SpaceX уже работает над решением проблемы использования Starlink на российских беспилотниках.
Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.
По его словам, через несколько часов после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами команда Министерства обороны оперативно связалась с компанией SpaceX и предложила пути решения этой проблемы.
Федоров поблагодарил президента SpaceX Гвинн Шотвелл, а также основателя компании, американского миллиардера Илона Маска за быструю реакцию и начало работы над решением проблемы.
Министр заявил, что решение Илона Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для устойчивости Украины.
"Западные технологии должны и в дальнейшем помогать демократическому миру и защищать гражданское население, а не использоваться для террора и уничтожения мирных городов", - добавил он.
Напомним, недавно западные СМИ писали, что Россия все больше использует Starlink на дронах для обхода украинской ПВО.
Также Институт изучения войны (ISW) указывал на то, что россияне устанавливают Starlink на свои ударные беспилотники "Молния-2".
27 января министр обороны Украины Михаил Федоров официально подтвердил, что российские войска начали использовать дроны с системами Starlink.
Перед тем советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что ударные беспилотники БМ-35 со Starlink уже способны долетать до Днепра.
По его словам, в отличие от БпЛА типа "Молния", эти дроны являются "топливными" и имеют дальность полета до 500 км.
В связи с этим министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично призвал Илона Маска запретить использование спутников Starlink для военных ударов России по Украине.
Он также предупредил, что заработок на военных преступлениях может навредить бренду SpaceX.
Илон Маск резко ответил на призыв Сикорского ограничить использование Starlink россиянами на войне против Украины. Американский миллиардер назвал дипломата "слюнявым имбецилом".