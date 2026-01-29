Российские дроны на Starlink: Маск уже знает, Федоров на контакте со SpaceX

По его словам, через несколько часов после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами команда Министерства обороны оперативно связалась с компанией SpaceX и предложила пути решения этой проблемы.

Федоров поблагодарил президента SpaceX Гвинн Шотвелл, а также основателя компании, американского миллиардера Илона Маска за быструю реакцию и начало работы над решением проблемы.

Министр заявил, что решение Илона Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для устойчивости Украины.

"Западные технологии должны и в дальнейшем помогать демократическому миру и защищать гражданское население, а не использоваться для террора и уничтожения мирных городов", - добавил он.