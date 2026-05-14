Російські дрони спричинили нові пожежі в Чорнобильській зоні

14 травня російські дрони "Герань-2" спричинили нові пожежі на території Чорнобильської зони відчуження. Це сталося одразу після того, як рятувальники щойно ліквідували масштабну пожежу, що тривала кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДАЗВ .

Кожна нова пожежа в Чорнобильській зоні - це загроза для лісів і тваринного світу, які десятиліттями відновлювалися після катастрофи 1986 року. Це вже не перша атака, що спричиняє займання на цій території.

Автоматизована система радіаційного контролю не зафіксувала перевищення контрольних рівнів гамма-випромінювання. Показники не виходять за межі середньомісячних величин.

Ситуацію ускладнюють густий дим, повалені дерева і важкодоступна місцевість. Для прокладання шляху до вогнищ задіяна важка техніка, бульдозери і бензопили. На місцях падіння виявлено залишки російських безпілотників, працюють піротехніки.

До гасіння залучені підрозділи ДСП "Північна Пуща", Чорнобильського заповідника, підприємства з поводження з радіоактивними відходами та рятувальники ДСНС.

7 травня на Київщині в Бучанському районі сталася масштабна лісова пожежа. Вогонь швидко поширився біля села Тарасівщина через аномальну спеку та сильний вітер.

Того ж дня на Чернігівщині в прикордонній зоні з РФ вигоріло близько 2400 гектарів лісу. Ситуацію ускладнювали російські обстріли та активність ворожих дронів - через це лісівники не можуть дістатися до деяких осередків займання.

Крім того, у Карпатах на Мукачівщині (Закарпатська область) протягом трьох днів гасили велику пожежу.