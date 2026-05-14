ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Російські дрони спричинили нові пожежі в Чорнобильській зоні

23:56 14.05.2026 Чт
2 хв
Чи є небезпека для радіаційного фону?
aimg Катерина Коваль
Російські дрони спричинили нові пожежі в Чорнобильській зоні Фото: рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

14 травня російські дрони "Герань-2" спричинили нові пожежі на території Чорнобильської зони відчуження. Це сталося одразу після того, як рятувальники щойно ліквідували масштабну пожежу, що тривала кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДАЗВ.

Читайте також: У зоні відчуження вирує масштабна пожежа у лісі, вогонь швидко поширюється (відео)

Де горить

Нові осередки займання виникли на території Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

До гасіння залучені підрозділи ДСП "Північна Пуща", Чорнобильського заповідника, підприємства з поводження з радіоактивними відходами та рятувальники ДСНС.

Російські дрони спричинили нові пожежі в Чорнобильській зоніФото: дрони, які провокують пожежі в Чорнобильській зоні відчудження (https://www.facebook.com/dazv.gov.ua)

Ситуацію ускладнюють густий дим, повалені дерева і важкодоступна місцевість. Для прокладання шляху до вогнищ задіяна важка техніка, бульдозери і бензопили. На місцях падіння виявлено залишки російських безпілотників, працюють піротехніки.

Російські дрони спричинили нові пожежі в Чорнобильській зоні

Фото: осередки вогню в Чорнобильській зоні відчуження (https://www.facebook.com/dazv.gov.ua)

Радіаційний фон у нормі

Автоматизована система радіаційного контролю не зафіксувала перевищення контрольних рівнів гамма-випромінювання. Показники не виходять за межі середньомісячних величин.

Загроза для унікальної екосистеми

Кожна нова пожежа в Чорнобильській зоні - це загроза для лісів і тваринного світу, які десятиліттями відновлювалися після катастрофи 1986 року. Це вже не перша атака, що спричиняє займання на цій території.

7 травня на Київщині в Бучанському районі сталася масштабна лісова пожежа. Вогонь швидко поширився біля села Тарасівщина через аномальну спеку та сильний вітер.

Того ж дня на Чернігівщині в прикордонній зоні з РФ вигоріло близько 2400 гектарів лісу. Ситуацію ускладнювали російські обстріли та активність ворожих дронів - через це лісівники не можуть дістатися до деяких осередків займання.

Крім того, у Карпатах на Мукачівщині (Закарпатська область) протягом трьох днів гасили велику пожежу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Чорнобиль Пожежа Дрони
Новини
Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес