Российские дроны вызвали новые пожары в Чернобыльской зоне
14 мая российские дроны "Герань-2" вызвали новые пожары на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Это произошло сразу после того, как спасатели только что ликвидировали масштабный пожар, который длился несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГАЗО.
Где горит
Новые очаги возгорания возникли на территории Опачицкого природоохранного научно-исследовательского отделения Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
К тушению привлечены подразделения ГСП "Северная Пуща", Чернобыльского заповедника, предприятия по обращению с радиоактивными отходами и спасатели ГСЧС.
Фото: дроны, которые провоцируют пожары в Чернобыльской зоне отчуждения (https://www.facebook.com/dazv.gov.ua)
Ситуацию осложняют густой дым, поваленные деревья и труднодоступная местность. Для прокладывания пути к очагам задействована тяжелая техника, бульдозеры и бензопилы. На местах падения обнаружены остатки российских беспилотников, работают пиротехники.
Фото: очаги огня в Чернобыльской зоне отчуждения (https://www.facebook.com/dazv.gov.ua)
Радиационный фон в норме
Автоматизированная система радиационного контроля не зафиксировала превышения контрольных уровней гамма-излучения. Показатели не выходят за пределы среднемесячных величин.
Угроза для уникальной экосистемы
Каждый новый пожар в Чернобыльской зоне - это угроза для лесов и животного мира, которые десятилетиями восстанавливались после катастрофы 1986 года. Это уже не первая атака, вызывающая возгорания на этой территории.
7 мая на Киевщине в Бучанском районе произошел масштабный лесной пожар. Огонь быстро распространился возле села Тарасовщина из-за аномальной жары и сильного ветра.
В тот же день на Черниговщине в приграничной зоне с РФ выгорело около 2400 гектаров леса. Ситуацию осложняли российские обстрелы и активность вражеских дронов - из-за этого лесоводы не могут добраться до некоторых очагов возгорания.
Кроме того, в Карпатах на Мукачевщине (Закарпатская область) в течение трех дней тушили крупный пожар.