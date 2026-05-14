ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Российские дроны вызвали новые пожары в Чернобыльской зоне

23:56 14.05.2026 Чт
2 мин
Есть ли опасность для радиационного фона?
aimg Екатерина Коваль
Российские дроны вызвали новые пожары в Чернобыльской зоне Фото: спасательные службы работают над ликвидацией пожаров (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

14 мая российские дроны "Герань-2" вызвали новые пожары на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Это произошло сразу после того, как спасатели только что ликвидировали масштабный пожар, который длился несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГАЗО.

Читайте также: В зоне отчуждения бушует масштабный пожар в лесу, огонь быстро распространяется (видео)

Где горит

Новые очаги возгорания возникли на территории Опачицкого природоохранного научно-исследовательского отделения Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

К тушению привлечены подразделения ГСП "Северная Пуща", Чернобыльского заповедника, предприятия по обращению с радиоактивными отходами и спасатели ГСЧС.

Российские дроны вызвали новые пожары в Чернобыльской зонеФото: дроны, которые провоцируют пожары в Чернобыльской зоне отчуждения (https://www.facebook.com/dazv.gov.ua)

Ситуацию осложняют густой дым, поваленные деревья и труднодоступная местность. Для прокладывания пути к очагам задействована тяжелая техника, бульдозеры и бензопилы. На местах падения обнаружены остатки российских беспилотников, работают пиротехники.

Российские дроны вызвали новые пожары в Чернобыльской зоне

Фото: очаги огня в Чернобыльской зоне отчуждения (https://www.facebook.com/dazv.gov.ua)

Радиационный фон в норме

Автоматизированная система радиационного контроля не зафиксировала превышения контрольных уровней гамма-излучения. Показатели не выходят за пределы среднемесячных величин.

Угроза для уникальной экосистемы

Каждый новый пожар в Чернобыльской зоне - это угроза для лесов и животного мира, которые десятилетиями восстанавливались после катастрофы 1986 года. Это уже не первая атака, вызывающая возгорания на этой территории.

7 мая на Киевщине в Бучанском районе произошел масштабный лесной пожар. Огонь быстро распространился возле села Тарасовщина из-за аномальной жары и сильного ветра.

В тот же день на Черниговщине в приграничной зоне с РФ выгорело около 2400 гектаров леса. Ситуацию осложняли российские обстрелы и активность вражеских дронов - из-за этого лесоводы не могут добраться до некоторых очагов возгорания.

Кроме того, в Карпатах на Мукачевщине (Закарпатская область) в течение трех дней тушили крупный пожар.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Чернобыль Пожар Дрони
Новости
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес