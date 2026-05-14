Российские дроны вызвали новые пожары в Чернобыльской зоне

14 мая российские дроны "Герань-2" вызвали новые пожары на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Это произошло сразу после того, как спасатели только что ликвидировали масштабный пожар, который длился несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГАЗО .

Каждый новый пожар в Чернобыльской зоне - это угроза для лесов и животного мира, которые десятилетиями восстанавливались после катастрофы 1986 года. Это уже не первая атака, вызывающая возгорания на этой территории.

Автоматизированная система радиационного контроля не зафиксировала превышения контрольных уровней гамма-излучения. Показатели не выходят за пределы среднемесячных величин.

Ситуацию осложняют густой дым, поваленные деревья и труднодоступная местность. Для прокладывания пути к очагам задействована тяжелая техника, бульдозеры и бензопилы. На местах падения обнаружены остатки российских беспилотников, работают пиротехники.

К тушению привлечены подразделения ГСП "Северная Пуща", Чернобыльского заповедника, предприятия по обращению с радиоактивными отходами и спасатели ГСЧС.

7 мая на Киевщине в Бучанском районе произошел масштабный лесной пожар. Огонь быстро распространился возле села Тарасовщина из-за аномальной жары и сильного ветра.

В тот же день на Черниговщине в приграничной зоне с РФ выгорело около 2400 гектаров леса. Ситуацию осложняли российские обстрелы и активность вражеских дронов - из-за этого лесоводы не могут добраться до некоторых очагов возгорания.

Кроме того, в Карпатах на Мукачевщине (Закарпатская область) в течение трех дней тушили крупный пожар.