Російські дрони в повітрі: в яких регіонах України оголошена небезпека

У ніч на 1 серпня в кількох регіонах України зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників. За даними моніторингових ресурсів та сил ППО, ворожі дрони атакують із різних напрямків і, ймовірно, мають ціллю інфраструктурні об’єкти в центральних та східних областях.

Оперативна інформація щодо напрямків руху БпЛА:

межа Сумської та Харківської областей — дрон рухається у бік Полтавщини;

північ Сумської області - напрямок південний захіл;

межа Донецької та Дніпропетровської областей - курс на північ;

південь Запорізької області - рух у напрямку північного сходу;

північний схід Полтавщини - курс на південний захід.

Сили протиповітряної оборони перебувають у повній бойовій готовності. У разі оголошення повітряної тривоги просимо негайно пройти в укриття!