Российские дроны в воздухе: в каких регионах Украины объявлена опасность

В ночь на 1 августа в нескольких регионах Украины зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников. По данным мониторинговых ресурсов и сил ПВО, вражеские дроны атакуют с разных направлений и, вероятно, имеют целью инфраструктурные объекты в центральных и восточных областях.

Оперативная информация о направлениях движения БПЛА:

граница Сумской и Харьковской областей - дрон движется в сторону Полтавщины;

север Сумской области - направление южный захил;

граница Донецкой и Днепропетровской областей - курс на север;

юг Запорожской области - движение в направлении северо-востока;

северо-восток Полтавщины - курс на юго-запад.

Силы противовоздушной обороны находятся в полной боевой готовности. В случае объявления воздушной тревоги просим немедленно пройти в укрытие!