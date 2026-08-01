Російські дрони на Одещині поранили двох дітей, дівчинка у важкому стані

Фото ілюстративне: На Одещині двох дітей поранено через атаку дронів РФ (Getty Images)

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Унаслідок російської атаки безпілотниками на Подільський район Одеської області постраждали двоє малолітніх дітей - 12-річна дівчинка та її 6-річний брат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Обох дітей госпіталізували з уламковими пораненнями до обласної дитячої лікарні. Стан дівчинки лікарі оцінюють як важкий, хлопчика - як середньої тяжкості. За словами голови ОВА, медики надають дітям усю необхідну допомогу та борються за їхнє здоров'я.