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Російські дрони на Одещині поранили двох дітей, дівчинка у важкому стані

16:32 01.08.2026 Сб
1 хв
Діти отримали уламкові поранення
aimg Валерія Абабіна
Російські дрони на Одещині поранили двох дітей, дівчинка у важкому стані Фото ілюстративне: На Одещині двох дітей поранено через атаку дронів РФ (Getty Images)
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Унаслідок російської атаки безпілотниками на Подільський район Одеської області постраждали двоє малолітніх дітей - 12-річна дівчинка та її 6-річний брат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Обох дітей госпіталізували з уламковими пораненнями до обласної дитячої лікарні. Стан дівчинки лікарі оцінюють як важкий, хлопчика - як середньої тяжкості.

За словами голови ОВА, медики надають дітям усю необхідну допомогу та борються за їхнє здоров'я.

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, російський дрон влучив у багатоповерхівку у центрі Одеси.

Одещина перебуває під постійними комбінованими ударами - росіяни застосовують ударні дрони та ракети різних типів. Через щільність атак у регіоні фіксують щонайменше 10 повітряних тривог на добу.

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