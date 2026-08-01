Російські дрони на Одещині поранили двох дітей, дівчинка у важкому стані
Унаслідок російської атаки безпілотниками на Подільський район Одеської області постраждали двоє малолітніх дітей - 12-річна дівчинка та її 6-річний брат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
Обох дітей госпіталізували з уламковими пораненнями до обласної дитячої лікарні. Стан дівчинки лікарі оцінюють як важкий, хлопчика - як середньої тяжкості.
За словами голови ОВА, медики надають дітям усю необхідну допомогу та борються за їхнє здоров'я.
Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, російський дрон влучив у багатоповерхівку у центрі Одеси.
Одещина перебуває під постійними комбінованими ударами - росіяни застосовують ударні дрони та ракети різних типів. Через щільність атак у регіоні фіксують щонайменше 10 повітряних тривог на добу.