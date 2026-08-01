Российские дроны в Одесской области ранили двоих детей, девочка в тяжелом состоянии
В результате российской атаки беспилотниками на Подольский район Одесской области пострадали двое малолетних детей - 12-летняя девочка и ее 6-летний брат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Обоих детей госпитализировали с обломочными ранениями в областную детскую больницу. Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое, мальчика – как средней тяжести.
По словам главы ОВА, медики оказывают детям всю необходимую помощь и борются за их здоровье.
Напомним, сегодня, 1 августа, российский дрон попал в многоэтажку в центре Одессы.
Одещина находится под постоянными комбинированными ударами – россияне применяют ударные дроны и ракеты разных типов. Из-за плотности атак в регионе фиксируют не менее 10 воздушных тревог в сутки.