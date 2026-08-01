Российские дроны в Одесской области ранили двоих детей, девочка в тяжелом состоянии

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В результате российской атаки беспилотниками на Подольский район Одесской области пострадали двое малолетних детей - 12-летняя девочка и ее 6-летний брат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Обоих детей госпитализировали с обломочными ранениями в областную детскую больницу. Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое, мальчика – как средней тяжести. По словам главы ОВА, медики оказывают детям всю необходимую помощь и борются за их здоровье.