Російські дрони атакували район залізничного вокзалу у Словʼянську

Атака на Слов’янськ

Нагадаємо, що 15 квітня Російські терористи атакували безпілотними літальними апаратами (БпЛА) Слов'янськ Донецької області. Внаслідок атаки були руйнування у промисловій зоні.

27 січня російські війська атакували Слов'янськ, завдавши ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста.

3 січня російські війська завдали удару авіабомбою з модулем УМПК по приватному сектору Слов'янська, внаслідок чого постраждали четверо людей, серед яких дворічна дитина.

У ніч на 31 жовтня 2024 року Росія обстріляла Краматорськ та Слов'янськ. В Краматорську постраждала промислова зона, а в Слов'янську було пошкоджено комбінат.