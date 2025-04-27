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Российские дроны атаковали район железнодорожного вокзала в Славянске

Фото: Россия атаковала Славянск дронами (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские дроны атаковали район железнодорожного вокзала в Славянске. Жертв и пострадавших не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы МВА Славянска Вадима Ляха и Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Сегодня в воскресенье, 27 апреля, Славянск стал целью вражеских обстрелов.

Массированная атака БПЛА "Герань-2" атаковала район железнодорожного вокзала.

По данным, повреждений инфраструктуры нет, жертв среди мирных жителей удалось избежать.

Власти города активно работают над ликвидацией последствий обстрела.

Также глава Донецкой ОВА сообщил, что в Славянске повреждена промзона.

Атака на Славянск

Напомним, что 15 апреля Российские террористы атаковали беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) Славянск Донецкой области. В результате атаки были разрушения в промышленной зоне.

27 января российские войска атаковали Славянск, нанеся ракетный удар по гражданской инфраструктуре города.

3 января российские войска нанесли удар авиабомбой с модулем УМПК по частному сектору Славянска, в результате чего пострадали четыре человека, среди которых двухлетний ребенок.

В ночь на 31 октября 2024 года Россия обстреляла Краматорск и Славянск. В Краматорске пострадала промышленная зона, а в Славянске был поврежден комбинат.

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