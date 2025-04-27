Российские дроны атаковали район железнодорожного вокзала в Славянске

Атака на Славянск

Напомним, что 15 апреля Российские террористы атаковали беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) Славянск Донецкой области. В результате атаки были разрушения в промышленной зоне.

27 января российские войска атаковали Славянск, нанеся ракетный удар по гражданской инфраструктуре города.

3 января российские войска нанесли удар авиабомбой с модулем УМПК по частному сектору Славянска, в результате чего пострадали четыре человека, среди которых двухлетний ребенок.

В ночь на 31 октября 2024 года Россия обстреляла Краматорск и Славянск. В Краматорске пострадала промышленная зона, а в Славянске был поврежден комбинат.