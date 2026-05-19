Російські дрони атакували елеватор Kernel на Хмельниччині

19:52 19.05.2026 Вт
1 хв
Що відомо про наслідки атаки на елеватор у Хмельницькій області?
aimg Юлія Голованова
Російські дрони атакували елеватор Kernel на Хмельниччині Фото: Пошкодженний елеватор Kernel на Хмельниччині (Кернел)
У Хмельницькій області внаслідок атаки російських безпілотників 18 травня, пошкоджено елеватор компанії Kernel. Через руйнування складських ємностей частина зерна висипалася.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили у Kernel.

Елеватор зазнав пошкоджень 18 травня під час чергової атаки російських БПЛА по території України. Внаслідок удару на підприємстві були пошкоджені складські приміщення та ємності, де зберігалося зерно. Через руйнування частина збіжжя висипалася.

У компанії повідомили, що внаслідок атаки працівники підприємства не постраждали.

Наразі на місці фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та встановлюють обсяг збитків. Також тривають роботи з ліквідації наслідків удару.

Атака російських безпілотників

У ніч проти 18 травня Хмельницька область кілька годин поспіль перебувала під атакою російських безпілотників. У регіоні неодноразово лунали сигнали повітряної тривоги, а сили протиповітряної оборони збивали ворожі цілі.

Силами ППО вдалося вночі збити 29 ворожих безпілотників на території області.

Нагадаємо, вночі 19 травня російські війська атакували безпілотниками Холодногірський та Новобаварський райони Харків. У місті спалахнули пожежі та були пошкоджені житлові будинки.

Раніше також повідомлялося, що російські окупанти завдали удару по об’єктах газової інфраструктури у Чернігівській області, пошкодивши критично важливе обладнання.

