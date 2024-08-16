Російські добровольці звернулися до солдатів РФ на тлі операції у Курській області
Російські добровольці легіону "Свобода Росії" звернулися до солдатів армії РФ на тлі операції Сил оборони у Курській області. Вони закликали здаватися у полон та не виконувати злочинні накази керівництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву легіону "Свобода Росії".
"Ваші політруки, сидячи в теплому тилу, наполегливо рекомендують не здаватися в полон, а підірватись на своїй же гранаті. Але солдати РФ сотнями ігнорують злочинний наказ, обираючи жити, а не загинути за нову медаль полкана або черговий особняк Герасимова", - зазначили добровольці.
Вони наголосили, що здача у полон - це альтернатива бездумній смерті. Добровольці закликали російських солдатів здаватися у полон ЗСУ, а тих, хто хоче воювати за майбутнє РФ, - приєднатися до легіону.
"Ми готові спілкуватися з кожним, хто виявить бажання обернути зброю на Кремль. Історія вчить, що коли народ втрачає віру в "правителів", він обирає волю. І, здається, цей момент уже настав", - йдеться у заяві.
Операція України у Курській області
Нагадаємо, 6 серпня Сили оборони України розпочали операцію у прикордонних районах Курської області. За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, Україні вдалося взяти під контроль вже 82 населені пункти.
Крім того, Україна заявила про створення буферної зони та планує відкрити гуманітарний коридор для евакуації цивільних. У Курській області вже створили першу військову комендатуру. Її керівником призначили генерал-майора Едуарда Москальова.
Також днями СБУ взяла у полон понад сотню російських солдатів. Джерела РБК-Україна у спецслужбах наголосили, що це було це наймасовіше взяття противника в полон, яке вдалося провести за один раз. Серед полонених були російські мотострілки та кадирівці підрозділу "Ахмат".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.