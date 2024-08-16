Російські добровольці легіону "Свобода Росії" звернулися до солдатів армії РФ на тлі операції Сил оборони у Курській області. Вони закликали здаватися у полон та не виконувати злочинні накази керівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву легіону "Свобода Росії".

"Ваші політруки, сидячи в теплому тилу, наполегливо рекомендують не здаватися в полон, а підірватись на своїй же гранаті. Але солдати РФ сотнями ігнорують злочинний наказ, обираючи жити, а не загинути за нову медаль полкана або черговий особняк Герасимова", - зазначили добровольці.

Вони наголосили, що здача у полон - це альтернатива бездумній смерті. Добровольці закликали російських солдатів здаватися у полон ЗСУ, а тих, хто хоче воювати за майбутнє РФ, - приєднатися до легіону.

"Ми готові спілкуватися з кожним, хто виявить бажання обернути зброю на Кремль. Історія вчить, що коли народ втрачає віру в "правителів", він обирає волю. І, здається, цей момент уже настав", - йдеться у заяві.