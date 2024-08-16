Российские добровольцы обратились к солдатам РФ на фоне операции в Курской области
Российские добровольцы легиона "Свобода России" обратились к солдатам армии РФ на фоне операции Сил обороны в Курской области. Они призывали сдаваться в плен и не выполнять преступные приказы руководства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление легиона "Свобода России".
"Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво рекомендуют не сдаваться в плен, а подорваться на своей же гранате. Но солдаты РФ сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медальку полкана или очередной особняк Герасимова", - отметили добровольцы.
Они подчеркнули, что сдача в плен - это альтернатива бездумной смерти. Добровольцы призвали российских солдат сдаваться в плен ВСУ, а желающих воевать за будущее РФ - присоединиться к легиону.
"Мы готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обернуть оружие на Кремль. История учит, что когда народ теряет веру в "правителей", он выбирает свободу", - говорится в заявлении.
Операция Украины в Курской области
Напомним, 6 августа Силы обороны Украины начали операцию в приграничных районах Курской области. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, Украине удалось взять под контроль уже 82 населенных пункта.
Кроме того, Украина заявила о создании буферной зоны и планирует открыть гуманитарный коридор для эвакуации гражданских. В Курской области уже была создана первая военная комендатура. Ее руководителем был назначен генерал-майор Эдуард Москалев.
Также на днях СБУ взяла в плен более сотни российских солдат. Источники РБК-Украина в спецслужбах подчеркнули, что это было это самое массовое взятие противника в плен, которое удалось провести за один раз. Среди пленных были российские мотострелки и кадыровцы подразделения "Ахмат".
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