Российские добровольцы легиона "Свобода России" обратились к солдатам армии РФ на фоне операции Сил обороны в Курской области. Они призывали сдаваться в плен и не выполнять преступные приказы руководства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление легиона "Свобода России".

"Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво рекомендуют не сдаваться в плен, а подорваться на своей же гранате. Но солдаты РФ сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медальку полкана или очередной особняк Герасимова", - отметили добровольцы.

Они подчеркнули, что сдача в плен - это альтернатива бездумной смерти. Добровольцы призвали российских солдат сдаваться в плен ВСУ, а желающих воевать за будущее РФ - присоединиться к легиону.

"Мы готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обернуть оружие на Кремль. История учит, что когда народ теряет веру в "правителей", он выбирает свободу", - говорится в заявлении.