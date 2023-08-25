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Російські добровольці - "вагнерівцям": переходьте на бік України, а потім марш на Москву

Україна, П'ятниця 25 серпня 2023 09:28
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Російські добровольці - "вагнерівцям": переходьте на бік України, а потім марш на Москву Фото: РДК звернувся до вагнерівців після загибелі Пригожина (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський добровольчий корпус звернувся до бойовиків ПВК "Вагнера" після нібито загибелі їх ватажка Євгенія Пригожина та командирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РДК.

Російські добровольці у зверненні заявили, що Пригожин та командири ПВК були вбиті "за розпорядженням представників вищого ешелону влади РФ". За їх словами, у бойовиків є вибір: перейти на службу до Міноборони РФ або перейти на бік України.

"Якщо ви не вчиняли воєнних злочинів на території України, то ми пропонуємо вам вступити до наших лав і спочатку завершити цю кровопролитну м'ясорубку т.зв. "СВО", а потім знову вирушити маршем на Москву, але цього разу не зупинятися за 200 км від МКАДу, а дійти до кінця", - заявили в РДК.

Добровольці запевнили, що у разі добровільного переходу на бік України ЗСУ та Міноборони України гарантують безпеку та гідні умови.

Що цього передувало

Як відомо, 23 серпня у Тверській області РФ впав літак. Пізніше Росавіація повідомила, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин та командири його ПВК. У Росії поки офіційно не підтвердили його загибель.

Західні та російські ЗМІ припускають, що літак могли підірвати або збити системами ППО. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до інциденту з літаком.

Супутникові знімки підтверджують, що з початку серпня табір "вагнерівців" у Білорусі почали демонтувати. Українська прикордонники заявили, що бойовики ще до подій у Росії почали поступово виїжджати з Білорусі.

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Вагнерівці ПВК Вагнера Євген Пригожин Російська Федерація
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