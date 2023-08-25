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"Вагнерівці" у Білорусі активізувалися після зникнення Пригожина? Що кажуть прикордонники

Білорусь, П'ятниця 25 серпня 2023 08:59
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"Вагнерівці" у Білорусі активізувалися після зникнення Пригожина? Що кажуть прикордонники Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

Зникнення ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина не вплинуло на діяльність бойовиків, які перебувають у Білорусі. Також не зафіксовано їх активності на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Він прокоментував перебування бойовиків ПВК "Вагнера" у Білорусі та пояснив, чи позначилося зникнення Пригожина на активності "вагнерівців" на українсько-білоруському кордоні.

"На нашому кордоні загалом ситуація як і раніше контрольована. Ми не фіксували якихось незрозумілих дій. Але щодо перебування найманців в Білорусі, то ще до 23 серпня, до тих подій, які відбулися на Росії, ми фіксували, що кількість найманців у Білорусі зменшується. Не значно, але поступово кількість "вагнерівців" йшла на зниження. І з 23 числа їх кількість також продовжує зменшуватися", - сказав речник.

При цьому Демченко вважає, що після подій в Росії "треба ставитися по-іншому до перебування найманців у Білорусі".

За його словами, бойовики "Вагнера" виїжджали в Росію, в тому числі під виглядом надання "відпусток". Але потім вони не поверталися в Білорусь.

Пригожин загинув?

Нагадаємо, ввечері 23 серпня у Тверській області РФ впав літак. Пізніше стало відомо, що аварія сталася з бізнес-джетом. Росавіація повідомила, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин та командири його ПВК. У Росії поки офіційно не підтвердили його загибель.

ЗМІ припускають, що літак могли підірвати або збити системами ППО. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до інциденту з літаком.

При цьому моніторингова група "Білорускі Гаюн" поки не фіксує виведення бойовиків "Вагнера" з Білорусі. Але супутникові знімки підтверджують, що з початку серпня табір "вагнерівців" у Білорусі почали демонтувати.

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