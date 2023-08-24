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Зеленський відреагував на аварію літака Пригожина

Київ, Четвер 24 серпня 2023 14:41
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Зеленський відреагував на аварію літака Пригожина Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна не причетна до падіння літака у Росії, на борту якого, ймовірно, перебував ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин та командири ПВК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з лідером Португалії.

Глава держави вперше прокоментував аварію літака Пригожина, який розбився вчора у Тверській області РФ.

"Коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі, а мали на увазі зовсім інше і хотіли підтримки. Хоча, напевно, це також у якомусь сенсі точно допоможе. По-перше, ми не маємо стосунку до цієї ситуації, це точно. Думаю, усі усвідомлюють, хто має стосунок", - сказав Зеленський.

Що відомо про аварію

У середу, 23 серпня, на території Тверської області РФ розбився літак, на борту якого попередньо були 10 осіб. Пізніше стало відомо, що аварія сталася з бізнес-джетом, а Росавіація повідомила, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин та керівництво ПВК. Офіційно загибель Пригожина у Росії досі не підтвердили.

Російські державні ЗМІ також повідомляли, що рятувальники виявили останки всіх 10 пасажирів літака. При цьому у Росії озвучують версію про знищення літака засобами ППО, а також про підрив.

Більше про те, що відомо про аварію літака ватажка "вагнерівців" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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