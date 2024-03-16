UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РДК взяв у полон понад два десятки російських військових (відео)

Фото: РДК спростував фейк росіян про знищення підрозділу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Добровольці з "Російського добровольчого корпусу" взяли у полон понад два десятки російських військових під час рейду у Бєлгородську та Курську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РДК.

Добровольці показали російських військових, яких взяли у полон. Командування РДК звернулося до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова і закликало з'явитися на зустріч і забрати полонених.

 

Також російські добровольці спростували інформацію про нібито знищення РДК, заявивши, що "обмежена військова операція" у Бєлгородській та Курській областях РФ триває.

Як зазначається, нещодавно російські пропагандисти у своїх Telegram-каналах поширили інформацію, що нібито "Російський добровольчий корпус" був знищений у Харкові внаслідок ракетного удару "Іскандерами". При цьому пропагандисти стверджували, що РДК "практично перестав існувати", а командування та члени руху ліквідовані.

Рейд російських добровольців

Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій закликав до евакуації.

Джерела РБК-Україна у розвідці повідомили, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області.

Зранку 16 березня у Бєлгороді знову пролунали вибухи, а росіяни скаржаться на "прильоти". У місті виникли декілька пожеж.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяФейкиПропагандистБєлгород