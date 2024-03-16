РДК взял в плен более двух десятков российских военных (видео)

Добровольцы показали российских военных, взятых в плен. Командование РДК обратилось к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и призвало явиться на встречу и забрать пленных.

Также российские добровольцы опровергли информацию о якобы уничтожении РДК, заявив, что "ограниченная военная операция" в Белгородской и Курской областях РФ продолжается.

Как отмечается, недавно российские пропагандисты в своих Telegram-каналах распространили информацию, что якобы "Русский добровольческий корпус" был уничтожен в Харькове в результате ракетного удара "Искандерами". При этом пропагандисты утверждали, что РДК "практически перестал существовать", а командование и члены движения ликвидированы.

Рейд российских добровольцев

Напомним, 12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Ранее российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.

Источники РБК-Украина в разведке сообщили, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области.

Утром 16 марта в Белгороде снова раздались взрывы, а россияне жалуются на "прилеты". В городе произошло несколько пожаров.