Російські добровольці підняли свої прапори у Козинці в Бєлгородській області

Учасники кількох добровольчих російських формувань сьогодні, 17 березня, підняли свої прапори у населеному пункті Козинка в Бєлгородській області (РФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал батальйону "Сибір".
Як зазначили повстанці, "обмежена спеціальна операція" добровольчих сил на території РФ триває.
"Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка", - повідомили бійці добровольчих формувань, та оприлюднили відповідне фото.
Російські повстанці підняли прапори у Козинці Бєлгородської області (фото: t.me/SiberianBattalion)
Додамо, на Telegram-каналі легіону "Свобода Росії" також опублікували кадр із прапором, та зазначили, що "над Росією має майоріти правильний прапор. Незабаром - у всіх містах та селах".
Боєць ЛСР із прапором (фото: t.me/legionoffreedom)
Зазначимо, раніше сьогодні російська пропаганда тиражувала неправдиве повідомлення про те, що нібито поблизу кордону з РФ був збитий український вертоліт Black Hawk, а саме в районі Лукашівки Чернігівської області.
Так званий "військовий кореспондент" Росії Євген Піддубний стверджував, що на борту вертольота нібито перебували до 20 осіб, і що українські військові планували висадку на території Козинки, Бєлгородської області для "створення видимості контролю над населеним пунктом".
Своєю чергою представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов в коментарі РБК-Україна спростував такі заяви російських пропагандистів.
Нагадаємо, 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон", які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше воїни взяли під контроль село Теткіне Курської області РФ.
Пізніше, 14 березня, жителі Бєлгорода жалілись на "прильоти", а російські ЗМІ стверджували про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області. Також про тяжкі бої повідомляли в селі Козинка.
Раніше добровольці анонсували удари по військових позиціях росіян у Бєлгороді та Курську, а жителів обох регіонів закликали евакуюватися.
Детальніше бої під час "виборів Путіна", та як наразі проходить рейд у Бєлгородській та Курській областях, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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