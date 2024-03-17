Російські добровольці підняли свої прапори у Козинці в Бєлгородській області

Як зазначили повстанці, "обмежена спеціальна операція" добровольчих сил на території РФ триває.

"Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка", - повідомили бійці добровольчих формувань, та оприлюднили відповідне фото.

Російські повстанці підняли прапори у Козинці Бєлгородської області (фото: t.me/SiberianBattalion)

Додамо, на Telegram-каналі легіону "Свобода Росії" також опублікували кадр із прапором, та зазначили, що "над Росією має майоріти правильний прапор. Незабаром - у всіх містах та селах".

Боєць ЛСР із прапором (фото: t.me/legionoffreedom)

Фейк роспропаганди про Козинку

Зазначимо, раніше сьогодні російська пропаганда тиражувала неправдиве повідомлення про те, що нібито поблизу кордону з РФ був збитий український вертоліт Black Hawk, а саме в районі Лукашівки Чернігівської області.

Так званий "військовий кореспондент" Росії Євген Піддубний стверджував, що на борту вертольота нібито перебували до 20 осіб, і що українські військові планували висадку на території Козинки, Бєлгородської області для "створення видимості контролю над населеним пунктом".

Своєю чергою представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов в коментарі РБК-Україна спростував такі заяви російських пропагандистів.

Рейд добровольців у РФ

Нагадаємо, 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон", які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше воїни взяли під контроль село Теткіне Курської області РФ.

Пізніше, 14 березня, жителі Бєлгорода жалілись на "прильоти", а російські ЗМІ стверджували про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області. Також про тяжкі бої повідомляли в селі Козинка.

Раніше добровольці анонсували удари по військових позиціях росіян у Бєлгороді та Курську, а жителів обох регіонів закликали евакуюватися.

Детальніше бої під час "виборів Путіна", та як наразі проходить рейд у Бєлгородській та Курській областях, - читайте в матеріалі РБК-Україна.