Російська пропаганда поширює вкид про знищення Black Hawk. ГУР спростовує

Російська пропаганда стверджує про нібито збиття українського вертольота Black Hawk поблизу кордону з Росією. Втім, це не відповідає дійсності.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Що сталось

Так званий "військовий кореспондент" Росії Євген Піддубний заявив про те, що російські терористи збили вертоліт українських воїнів в районі Лукашівки Чернігівської області. За його словами, мова йде, ймовірно, про UH-60 "Black Hawk".

Зокрема він стверджує про те, що:

на борту вертольота нібито перебували до 20 осіб;

українські військові планували висадку на території Козинки, Бєлгородської області для "створення видимості контролю над населеним пунктом".

Що кажуть в ГУР

"Звісно, що ні. Ця інформація є черговою брехнею російської пропаганди. То вони повідомляли про півтори тисячі загиблих українських військових у Бєлгородській області, то ще якісь нісенітниці. І от чергова історія з Black Hawk. Black Hawk в строю, виконують поставлені завдання і з ними все добре", - заявив Юсов.

Рейд російських добровольців у Бєлгородську область

12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Раніше добровольці анонсували удари по військових позиціях росіян у Бєлгороді та Курську, а жителів обох регіонів закликали евакуюватися.

Також 16 березня, в Бєлгороді жалілись на вибухи й пожежу, попри те, що Міністерство оборони Росії відзвітувало про "успішну" роботу ППО.