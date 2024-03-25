Російські добровольці під Бєлгородом знищили понад 450 кремлівських найманців, - ЛСР

Рейд російських добровольців

"Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон із Росією 12 березня та взяли під контроль кілька населених пунктів, зокрема, у Бєлгородській та Курській областях.

Нещодавно "Сибірський батальйон" повідомив, що увійшов до селища Горьковський у Бєлгородській області. Бійці захопили будівлю місцевої адміністрації. Пізніше добровольці заявили, що повністю контролюють селище.

Крім того, російські добровольці анонсували удари по Бєлгороду та Курську. Вони зазначили, що будуть бити по військових позиціях РФ, тому громадянських закликали евакуюватися.

Нещодавно добровольці повідомили, що їхня кінцева мета операцій полягає у ліквідації путінського режиму у РФ. Первинне завдання - це допомога українським військам.

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