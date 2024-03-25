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Российские добровольцы под Белгородом уничтожили более 450 кремлевских наемников, - ЛСР

Фото: российские добровольцы под Белгородом уничтожили более 450 кремлевских наемников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон с начала рейда только в пределах Белгорода уничтожили 452 кремлевских наемников, еще 784 - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Легиона "Свобода России".

Российские добровольцы приветствовали действия властей Белгородской области по эвакуации местного гражданского населения, а также закрытие учебных заведений и больших общественных мест.

"Подобные меры действительно помогли избежать массовых жертв среди гражданского населения, однако этих шагов все еще недостаточно", - отметили в ЛСР.

Добровольцы также призвали местные власти ускорить эвакуацию мирных граждан из Белгородской и Курской областей.

В то же время, как отметили в легионе, российские войска до сих пор продолжают прикрываться мирным населением, размещая свои подразделения в жилом секторе.

Так, с начала ограниченной военной операции, силами РДК, ЛСР и Сибирского батальона только в городской черте Белгорода было уничтожено 452 кремлевских наемника и 784 - ранены.

"Прекратите пользоваться людьми как живым щитом! Хотите воевать - сражайтесь, как мужчины", - подчеркнули в ЛСР.

Рейд российских добровольцев

"Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией 12 марта и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Недавно "Сибирский батальон" сообщил, что вошел в поселок Горьковский в Белгородской области. Бойцы захватили здание местной администрации. Позже добровольцы заявили, что полностью контролируют поселок.

Кроме того, российские добровольцы анонсировали удары по Белгороду и Курску. Они отметили, что будут бить по военным позициям РФ, поэтому гражданские призывали эвакуироваться.

Недавно добровольцы сообщили, что их конечная цель операций состоит в ликвидации путинского режима в РФ. Первоначальная задача - это помощь украинским войскам.

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