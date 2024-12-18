Російські диверсанти перевдягаються в українську форму, - комбат Харківського напрямку
Російські ДРГ почали перевдягатися у форму ЗСУ для того, щоб проникнути на українські позиції. Однак воїни ЗСУ їх знаходять та знищують.
Про це заявив командир батальйону "Ахілес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"ДРГ противника в рамках програми "маскарад" перевдягаються в український однострій і намагаються проникати через наші бойові порядки. Переважну кількість таких груп Сили оборони виявляють і знищують", - розповів Федоренко.
Він зазначив, що українські спецслужбовці вміють працювати чітко і якісно. Їхньої роботи не видно широкому загалу, але вона дуже сильно відчувається з погляду забезпечення обороноспроможності.
"Інколи буває так, що ворог думає, що він діє в інтересах російських окупаційних військ, а насправді - в інтересах Сил оборони. Просто ще про це не знає", - сказав військовий.
Також він поінформував, що у Харкіській області, в зоні відповідальності його бригади, росіяни залучають "нереальну кількість сил та засобів" на Куп’янському напрямку, що дозволило противники зайту в Кругляківку. Так, за останні два із половиною тижні ворог використав у цій операції 100 одиниць броньованої й легкоброньованої техніки, 90 з яких були знищені.
"Вони мають завдання до Нового року вийти на лівобережний Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, продовжувати те завдання, яке у них було до 1 листопада, але за моїм переконанням, ворогу не вдасться цього зробити", - прокоментував Юрій Федоренко.
Комбат поінформував, що Сили Оборони провели ряд важливих заходів поблизу Глибокого, які дали можливість вибити росіян з тих підготовлених позицій, які вони займали, і закріпитися.
Військовослужбовець також додав, що росіяни часто б'ють по місцях медичної евакуації українських захисників.
Нагадаємо, вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що станом на 17 грудня Сили оборони України ведуть активні бої на на ділянці фронту загальною протяжності понад 1170 кілометрів.
Він зазначив, що найбільш складна ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках. Водночас ситуация напружена на півдні України, але контрольована.
Крім того, Сирський заявив, що сім областей України повинні посилити роботу над фортифікаціями.
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