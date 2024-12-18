Російські диверсанти перевдягаються в українську форму, - комбат Харківського напрямку

Російські ДРГ почали перевдягатися у форму ЗСУ для того, щоб проникнути на українські позиції. Однак воїни ЗСУ їх знаходять та знищують.

Про це заявив командир батальйону "Ахілес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"ДРГ противника в рамках програми "маскарад" перевдягаються в український однострій і намагаються проникати через наші бойові порядки. Переважну кількість таких груп Сили оборони виявляють і знищують", - розповів Федоренко.

Він зазначив, що українські спецслужбовці вміють працювати чітко і якісно. Їхньої роботи не видно широкому загалу, але вона дуже сильно відчувається з погляду забезпечення обороноспроможності.

"Інколи буває так, що ворог думає, що він діє в інтересах російських окупаційних військ, а насправді - в інтересах Сил оборони. Просто ще про це не знає", - сказав військовий.

Також він поінформував, що у Харкіській області, в зоні відповідальності його бригади, росіяни залучають "нереальну кількість сил та засобів" на Куп’янському напрямку, що дозволило противники зайту в Кругляківку. Так, за останні два із половиною тижні ворог використав у цій операції 100 одиниць броньованої й легкоброньованої техніки, 90 з яких були знищені.

"Вони мають завдання до Нового року вийти на лівобережний Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, продовжувати те завдання, яке у них було до 1 листопада, але за моїм переконанням, ворогу не вдасться цього зробити", - прокоментував Юрій Федоренко.

Комбат поінформував, що Сили Оборони провели ряд важливих заходів поблизу Глибокого, які дали можливість вибити росіян з тих підготовлених позицій, які вони займали, і закріпитися.

Військовослужбовець також додав, що росіяни часто б'ють по місцях медичної евакуації українських захисників.