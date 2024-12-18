Российские диверсанты переодеваются в украинскую форму, - комбат Харьковского направления
Российские ДРГ начали переодеваться в форму ВСУ для того, чтобы проникнуть на украинские позиции. Однако воины ВСУ их находят и уничтожают.
Об этом заявил командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"ДРГ противника в рамках программы "маскарад" переодеваются в украинскую униформу и пытаются проникать через наши боевые порядки. Подавляющее количество таких групп Силы обороны обнаруживают и уничтожают", - рассказал Федоренко.
Он отметил, что украинские спецслужбисты умеют работать четко и качественно. Их работы не видно широкой общественности, но она очень сильно ощущается с точки зрения обеспечения обороноспособности.
"Иногда бывает так, что враг думает, что он действует в интересах российских оккупационных войск, а на самом деле - в интересах Сил обороны. Просто еще об этом не знает", - сказал военный.
Также он проинформировал, что в Харьковской области, в зоне ответственности его бригады, россияне привлекают "нереальное количество сил и средств" на Купянском направлении, что позволило противнику зайти в Кругляковку. Так, за последние две с половиной недели враг использовал в этой операции 100 единиц бронированной и легкобронированной техники, 90 из которых были уничтожены.
"Они имеют задачу до Нового года выйти на левобережный Купянск, Купянск-Узловой, продолжать ту задачу, которая у них была до 1 ноября, но по моему убеждению, врагу не удастся этого сделать", - прокомментировал Юрий Федоренко.
Комбат проинформировал, что Cилы Обороны провели ряд важных мероприятий вблизи Глубокого, которые дали возможность выбить россиян с тех подготовленных позиций, которые они занимали, и закрепиться.
Военнослужащий также добавил, что россияне часто бьют по местам медицинской эвакуации украинских защитников.
Напомним, вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что по состоянию на 17 декабря Силы обороны Украины ведут активные бои на на участке фронта общей протяженностью более 1170 километров.
Он отметил, что наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлениях. В то же время ситуация напряженная на юге Украины, но контролируемая.
Кроме того, Сырский заявил, что семь областей Украиныдолжны усилить работу над фортификациями.
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