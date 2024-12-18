Российские диверсанты переодеваются в украинскую форму, - комбат Харьковского направления

Российские ДРГ начали переодеваться в форму ВСУ для того, чтобы проникнуть на украинские позиции. Однако воины ВСУ их находят и уничтожают.

Об этом заявил командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"ДРГ противника в рамках программы "маскарад" переодеваются в украинскую униформу и пытаются проникать через наши боевые порядки. Подавляющее количество таких групп Силы обороны обнаруживают и уничтожают", - рассказал Федоренко.

Он отметил, что украинские спецслужбисты умеют работать четко и качественно. Их работы не видно широкой общественности, но она очень сильно ощущается с точки зрения обеспечения обороноспособности.

"Иногда бывает так, что враг думает, что он действует в интересах российских оккупационных войск, а на самом деле - в интересах Сил обороны. Просто еще об этом не знает", - сказал военный.

Также он проинформировал, что в Харьковской области, в зоне ответственности его бригады, россияне привлекают "нереальное количество сил и средств" на Купянском направлении, что позволило противнику зайти в Кругляковку. Так, за последние две с половиной недели враг использовал в этой операции 100 единиц бронированной и легкобронированной техники, 90 из которых были уничтожены.

"Они имеют задачу до Нового года выйти на левобережный Купянск, Купянск-Узловой, продолжать ту задачу, которая у них была до 1 ноября, но по моему убеждению, врагу не удастся этого сделать", - прокомментировал Юрий Федоренко.

Комбат проинформировал, что Cилы Обороны провели ряд важных мероприятий вблизи Глубокого, которые дали возможность выбить россиян с тех подготовленных позиций, которые они занимали, и закрепиться.

Военнослужащий также добавил, что россияне часто бьют по местам медицинской эвакуации украинских защитников.