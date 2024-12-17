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Сирський назвав найважчі напрямки фронту і розповів, яке завдання мають ЗСУ

Вівторок 17 грудня 2024 15:17
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Сирський назвав найважчі напрямки фронту і розповів, яке завдання мають ЗСУ Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Станом на 17 грудня Сили оборони ведуть активні бойові дії на ділянці фронту загальної протяжності понад 1170 кілометрів. Наразі обстановка залишається складною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський на засіданні Всеукраїнського Конгресу місцевих та регіональних влад.

За його словами, основні зусилля українських військових зосереджені на утриманні займаних рубежів та позицій. Також завдання військових є виснаження противника та створення умов для подальшого звільнення окупованих територій.

Найбільш складна ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямку.

"Противник значно посилив інтенсивність наступальних дій на Краматорському, Торецькому та Времіївському напрямках, де намагається прорвати оборону наших військ, але успіху не має", - розповів Сирський.

Також напружена обстановка на півдні України, але ситуація контрольована. На Оріхівському, Придніпровському напрямках противник проводить наступальні дії низької інтенсивності.

Ситуація на фронті на Покровському напрямку

Раніше ЗМІ писали про те, що російська армія може готувати наступ на Покровськ у Донецькій області. Ця операція може бути кульмінацією наступальної операції росіян на цьому напрямку.

Також Сирський розповідав, що вже декілька місяців Покровський напрямок залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами. Втрати РФ там стабільно високі.

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