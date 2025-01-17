Российские дипломаты проникли в закрытую зону парламента Британии, - The Guardian
Несколько российских дипломатов смогли проникнуть в закрытую часть британского парламента во время экскурсии. Их выгнала охрана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По данным The Guardian, инцидент произошел перед Рождеством в конце прошлого года. Небольшая группа дипломатов присоединилась к публичной экскурсии по зданиям парламента. Затем они отделились от общей группы и оказались в зале заседаний Палаты лордов.
Охрана поймала российских дипломатов и выгнала их, объяснив, что в закрытой части парламента экскурсий не проводят.
"Мы подозреваем, что они просто хотели довести до Кремля, что они проникли в британский парламент. Это не идеально, но их поймали до того, как был нанесен какой-либо ущерб", - сообщил источник в парламенте.
В британском правительстве к инциденту отнеслись серьезно. Депутатам обеих палат было разослано письмо с предупреждением не приглашать дипломатов из России в здание парламента даже в частном порядке.
Российскому послу, дипломатам и официальным лицам посольства в Лондоне запрещено посещать парламент с 2022 года, когда Москва ввела санкции против многих британских депутатов и дипломатов после вторжения в Украину.
Шпионы РФ
Стоит отметить, что Россия использует свои посольства и дипломатов как агентов для шпионажа и выведывания секретной информации. Многие страны ЕС после начала полномасштабной войны в Украине выслали дипломатов РФ по подозрению в шпионаже.
Так, после освобождения Бучи Киевской области, где россияне совершили масштабные зверства, Германия выслала 40 российских дипломатов.
Как сообщало издание Reuters, в Европейском Союзе предлагали ограничить передвижение дипломатов РФ.
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