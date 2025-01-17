Під Покровськом ворог зруйнував деякі позиції українських воїнів

Російські війська знищили деякі позиції українських сил на Покровському напрямку. Сили оборони вживають заходів, щоб не допустити погіршення тактичного положення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця" в Telegram.

На Покровському напрямку українські воїни протистоять чисельній перевазі ворога і не допускають його спроб розвинути наступ.

За останню добу противник проводив наступальні дії в районах Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Успенівка, Петропавлівка, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне. У Лисівці, Зеленому, Шевченко та Нововасилівці на Покровському напрямку тривають бої.

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.

скриншот deepstatemap.live

На сусідніх Краматорському та Торецькому напрямках противник атакував в Часовому Яру, Торецьку та в районах Ступочок і Білої Гори. В напрямку Леонідівки для проникнення в бойові порядки ЗСУ ворог здійснив невдалу спробу застосування авто- та мототехніки.

"Противник успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено", - зазначили в Силах оборони.

На Новопавлівському напрямку росіяни в районі Великої Новосілки та Времівки застосували до батальйону живої сили для покращення положення. Тривають запеклі бої в межах населених пунктів.