Частина країн ЄС пропонує обмежити пересування дипломатів РФ. Reuters дізналося деталі

Вісім міністрів закордонних справ закликали ЄС заборонити російським дипломатам вільно пересуватися блоком. Пропонується обмежити їх перебуванням у країнах, де вони акредитовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній державі, що приймає, по всій Шенгенській зоні полегшує шкідливу діяльність", - йдеться в листі главі зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепу Боррелю від 11 червня, з яким ознайомилось видання.

Міністри заявили, що розвідка, пропаганда "або навіть підготовка диверсій є основним навантаженням для великої кількості російських "дипломатів" у ЄС", і хоча висилка була важлива, загроза зберігається.

"Ми вважаємо, що ЄС повинен суворо дотримуватися принципу взаємності та обмежити пересування членів російських дипмісій та членів їхніх сімей лише територією держави їхньої акредитації. Цей захід суттєво звузить оперативний простір для російських агентів", - заявили міністри.

Лист підписали міністри Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та Румунії.

Скандали за участю російських дипломатів у ЄС

Вже давно відомо, що Кремль використовує своїх дипломатів як агентів для поширення пропаганди та розхитування ситуації в тій чи іншій країні, зокрема в державах ЄС.

Досить згадати випадок, який стався у Молдові. Як повідомлялося, на даху російського посольства в Кишиневі з кожним роком зростає кількість тарілок і передавальних пристроїв. Спецслужби РФ використовують їх для стеження.

А буквально наприкінці березня Естонія вирішила оголосити співробітника російського посольства персоною нон грата. Причиною стало втручання РФ у внутрішні справи країни.