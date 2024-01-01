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Російські десантники зазнають тяжких втрат на кількох ділянках фронту в Україні, - ISW

Понеділок 01 січня 2024 05:21
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Російські десантники зазнають тяжких втрат на кількох ділянках фронту в Україні, - ISW Фото: російські десантники зазнають великих втрат в Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські повітряно-десантні війська зазнають тяжких втрат на кількох ділянках фронту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За даними ряду джерел, підрозділи російських сил ПДВ зазнають великих втрат і не можуть відпочити та відновитись. Зазначається, що досвідчені та навчені військовослужбовці-контрактники ПДВ становлять меншу частку особового складу через великі втрати.

У Міністерстві оборони Британії підрахували, що частини 104-ї дивізії ПДВ армії РФ, ймовірно, зазнали виключно тяжких втрат під Кринки через недостатню авіаційну та артилерійську підтримку, а також недосвідченість особового складу.

Високий рівень втрат, особливо серед таких підрозділів, як ПДВ, які до 2022 року вважалися елітними, багато в чому є відображенням того факту, що російське військове командування віддало перевагу одночасним наступальним операціям по всій лінії фронту, часто віддаючи пріоритет незначним вигодам за рахунок непропорційних втрат.

У розсекреченій оцінці американської розвідки, яка, як повідомляється, була надана Конгресу 12 грудня, йдеться, що російські війська втратили 315 000 осіб особового складу з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Російські війська з 10 жовтня провели кілька хвиль масованих механізованих та піхотних наступів з метою захоплення Авдіївки Донецької області, незважаючи на великі втрати особового складу, а також кинули ненавчені підрозділи ПДВ для захисту від українських військ у Херсонській області.

Використання російських десантників на фронті

Ще у вересні, як повідомляла британська розвідка, Російська Федерація посилила 58 загальновійськову армію додатковими повітряно-десантними частинами ПДВ на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Тоді ж десантників використовували як лінійну піхоту для поповнення виснажених сухопутних сил.

Зокрема, призначення нового командувача окупантами на Херсонському напрямку генерал-полковника Михайла Теплинського у жовтні поточного року могло свідчити про посилення тиску на окупантів на півдні з боку ЗСУ.

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