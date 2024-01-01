ua en ru
Пн, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские десантники несут тяжелые потери на нескольких участках фронта в Украине, - ISW

Понедельник 01 января 2024 05:21
UA EN RU
Российские десантники несут тяжелые потери на нескольких участках фронта в Украине, - ISW Фото: российские десантники несут большие потери в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские воздушно-десантные войска несут тяжелые потери на нескольких участках фронта в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным ряда источников, подразделения российских сил ВДВ несут большие потери и не могут отдохнуть и восстановиться. Отмечается, что опытные и обученные военнослужащие-контрактники ВДВ составляют меньшую долю личного состава из-за больших потерь.

В Министерстве обороны Британии подсчитали, что части 104-й дивизии ВДВ армии РФ, вероятно, понесли исключительно тяжелые потери под Крынками из-за недостаточной авиационной и артиллерийской поддержки, а также неопытности личного состава.

Высокий уровень потерь, особенно среди таких подразделений, как ВДВ, которые до 2022 года считались элитными, во многом является отражением того факта, что российское военное командование предпочло проводить одновременные наступательные операции по всей линии фронта, часто отдавая приоритет незначительным выгодам за счет непропорциональных потерь.

В рассекреченной оценке американской разведки, которая, как сообщается, была предоставлена ​​Конгрессу 12 декабря, говорится, что российские войска потеряли 315 000 человек личного состава с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Российские войска с 10 октября провели несколько волн массированных механизированных и пехотных наступлений с целью захвата Авдеевки Донецкой области, несмотря на большие потери личного состава, а также бросили необученные подразделения ВДВ для защиты от украинских войск в Херсонской области.

Использование российских десантников на фронте

Еще в сентябре, как сообщала британская разведка, Российская Федерация усилила 58-ю общевойсковую армию дополнительными воздушно-десантными частями ВДВ на Ореховском направлении в Запорожской области. Тогда же десантников использовали в качестве линейной пехоты для пополнения истощенных сухопутных сил.

В частности, назначение нового командующего оккупантами на Херсонском направлении генерал-полковника Михаила Теплинского, в октябре текущего года, могло свидетельствовать об усилении давления на оккупантов на юге со стороны ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ Вторжение России в Украину
NEWS
В ГУР отреагировали на циничные заявления РФ об обстреле Харькова
В ГУР отреагировали на циничные заявления РФ об обстреле Харькова
DAILY
Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес