Российские десантники несут тяжелые потери на нескольких участках фронта в Украине, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным ряда источников, подразделения российских сил ВДВ несут большие потери и не могут отдохнуть и восстановиться. Отмечается, что опытные и обученные военнослужащие-контрактники ВДВ составляют меньшую долю личного состава из-за больших потерь.

В Министерстве обороны Британии подсчитали, что части 104-й дивизии ВДВ армии РФ, вероятно, понесли исключительно тяжелые потери под Крынками из-за недостаточной авиационной и артиллерийской поддержки, а также неопытности личного состава.

Высокий уровень потерь, особенно среди таких подразделений, как ВДВ, которые до 2022 года считались элитными, во многом является отражением того факта, что российское военное командование предпочло проводить одновременные наступательные операции по всей линии фронта, часто отдавая приоритет незначительным выгодам за счет непропорциональных потерь.

В рассекреченной оценке американской разведки, которая, как сообщается, была предоставлена ​​Конгрессу 12 декабря, говорится, что российские войска потеряли 315 000 человек личного состава с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Российские войска с 10 октября провели несколько волн массированных механизированных и пехотных наступлений с целью захвата Авдеевки Донецкой области, несмотря на большие потери личного состава, а также бросили необученные подразделения ВДВ для защиты от украинских войск в Херсонской области.

Использование российских десантников на фронте

Еще в сентябре, как сообщала британская разведка, Российская Федерация усилила 58-ю общевойсковую армию дополнительными воздушно-десантными частями ВДВ на Ореховском направлении в Запорожской области. Тогда же десантников использовали в качестве линейной пехоты для пополнения истощенных сухопутных сил.

В частности, назначение нового командующего оккупантами на Херсонском направлении генерал-полковника Михаила Теплинского, в октябре текущего года, могло свидетельствовать об усилении давления на оккупантов на юге со стороны ВСУ.