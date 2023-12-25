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Російські десантники зазнають суттєвих втрат на півдні Херсонської області, - ISW

Фото: російських солдати використовують в якості "гарматного м'яса" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Новосформований 337-й повітряно-десантний полк (104-та дивізія повітряно-десантних військ ЗС РФ), продовжує зазнавати втрат біля села Кринки на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що матір одного з російських військовослужбовців записала відеозвернення, в якому повідомила, що нещодавно під час боїв поблизу Кринок була знищена уся перша рота 337- го полку.

Жінка додала, що військовослужбовці, які діють на цьому напрямку, не мають ефективного керівництва на рівні командирів середньої ланки, їм бракує артилерійської підтримки, і вони проводять 20 днів поспіль в окопах без води та інших засобів забезпечення. Вона завершила своє звернення проханням до російського командування не використовувати підрозділи полку в якості "гарматного м'яса".

Солдати чинять непокору

В ISW також повідомляють, що командувач повітряно-десантних військ (ПДВ), генерал-полковник Михайло Теплінський і російське командування ПДВ також стикаються з проблемами непокори у лавах 104-ї дивізії.

Російське опозиційне видання Mobilization News поширило відео від 24 грудня, на якому видно, як російський командир карає кількох бійців новоствореного 345-го полку 104-ї дивізії ПДВ за невиконання його наказів, змушуючи їх стрибати вночі до ями повністю без одягу.

Підрозділи 345-го полку ПДВ діють під командуванням Теплінського у складі російського угруповання військ "Дніпро", що в даний момент виконує бойові задачі на півдні України. Відеокадри з покаранням бійців вказують на те, що Теплінський може зіткнутися з проблемами непокори внаслідок втрат ПДВ на східному березі Дніпра або через недосвідченість і недостатню підготовку солдатів та їхніх молодших офіцерів у цій місцевості.

Актуальні втрати російських окупаційних військ

Сили оборони утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Поблизу Кринок точаться позиційні бої.

В п'ятницю, 22 грудня, українські військові збили три російські винищувачі Су-34 на південному напрямку. Таким чином захисники відповіли агресору на нічну атаку дронів напередодні.

У командуванні ЗСУ натякнули, що винищувачі могли уразити з американського зенітного ракетного комплексу Patriot.

Війська загарбників скорочують авіаційну активність та використання авіаційних бомб після знищення російських Су-34 на півдні України.

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Війна Росії проти України