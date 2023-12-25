ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Тернів (на захід від Кремінної).

Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бойові дії тривали на Куп’янському напрямку в районі Синьківки та Стельмахівки (на північний захід від Сватового) та на Лиманському напрямку на схід від Ямполівки; на південь від Кузьминого; поблизу Тернів, Торського, Діброви та Серебрянського лісництва.

Український Генштаб повідомив, що російські війська збільшили кількість артилерійських ударів на напрямках Куп’янська, Лимана, Бахмута до понад 1000 ударів на добу.

Бої у Донецькій області

24 грудня російський блогер заявив, що українські війська просунулися на південний захід від Верхньокам’янського і в районі Бахмута біля Хромового та Кліщіївки.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої точилися на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки та Васюківки; на захід від Бахмута біля Іванівського; на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки та Південного.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російське командування розгортає частини 177-го полку морської піхоти під Курдюмівкою після того, як вивело ці частини з боїв під Кринками та Підстепним на східному (лівому) березі Херсонської області для розформування і поповнення.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на схід від Степового (на північ від Авдіївки).

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії відбулися на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки та в напрямку Очеретиного; біля Степового, Сіверного, Первомайського та Невельського.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації України Віталій Барабаш заявив, що минулої доби російські війська посилили обстріли Авдіївки.

24 грудня російські та українські війська продовжували позиційні бойові дії на захід і південний захід у районі міста Донецька. Зіткнення були поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки та Побєди.

Машовець заявив, що підрозділи російської 39-ї мотострілецької бригади і 225-го і 33-го мотострілецьких полків діють під Новомихайлівкою.

"Південна вісь"

Повідомляється, що 24 грудня російські та українські війська не проводили наступальних дій у районі кордону Донецько-Запорізької областей.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бої відбулися поблизу Роботиного та Вербового та на південь від Гуляйполя. Російські блогери продовжували розповідати, що погані погодні умови впливають на здатність сил РФ проводити наземні маневри.

Російський "воєнкор" стверджував, що погано навчений "спецконтингент" РФ розгорнувся в районі Роботиного і посилив невизначений повітряно-десантний підрозділ. Згідно із заявою командувача ВДВ Росії Михайла Теплінського від 23 грудня, що нові випускники Рязанського вищого повітряно-десантного командування відправлені ​​в зону бойових дій раніше запланованої дати розгортання.

Станом на 24 грудня українські сили утримують позиції на східному (лівому березі) Херсонської області. Російські та українські джерела стверджували, що позиційні бойові дії тривали на східному березі, у тому числі поблизу Кринок.

Російський "воєнкор" заявив, що РФ не може витіснити українські сили з плацдарму в Кринках через ефективні безпілотники та комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ) ЗСУ.