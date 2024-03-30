Російські боти в соцмережах звинувачують Україну в теракті під Москвою, - РНБО
Пропагандистські боти в соцмережах розсіюють панічні настрої та розповсюджують інформацію про те, що росіяни помстяться за теракт під Москвою. Також користувачі поширюють ідею причетності України до скоєного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Центр продовжує фіксувати хвилю активності ботів у соцмережі Facebook.
"Раніше ми розповідали, як вони намагаються повʼязати теракт у "Крокус Сіті Холі" з Україною, тепер боти перейшли до нагнітання панічних настроїв", - зазначили в РНБО.
Так, боти, що мімікрують під громадян України та залишають однакові коментарі під різними публікаціями, стверджуючи, що "ненормальні українські патріоти" стоять за терактом у Красногорську, а Росія "обов'язково нам помститься". Ботів видають не лише порожні сторінки та риторика, а й дивні формулювання на кшталт "росіяни роздовбали нам горщик", йдеться у повідомленні.
У спростуванні зазначають, що за допомогою таких інформаційних операцій пропаганда намагається зсунути відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Холі" на Україну, а також виправдати свої ракетні удари по цивільній інфраструктурі.
Теракт під Москвою
Нагадаємо, 22 березня невідомі зі зброєю увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол", що під Москвою. Терористи розстрілювали росіян та підпалилювали виходи з метою блокування.
Згодом у Байдена назвали кремлівською пропагандою спроби РФ пов'язати Україну і теракт під Москвою. Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що "не було жодного зв'язку з Україною".
Крім того, Москва намагається прив'язати Захід до організації низки "терактів" проти РФ. На думку Інституту вивчення війни, основна мета Кремля - посилити внутрішню підтримку війни проти України.
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