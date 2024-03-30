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Российские боты в соцсетях обвиняют Украину в теракте под Москвой, - СНБО

Суббота 30 марта 2024 04:02
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Российские боты в соцсетях обвиняют Украину в теракте под Москвой, - СНБО Фото: российские боты в соцсетях обвиняют Украину в теракте под Москвой (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Пропагандистские боты в соцсетях рассеивают панические настроения и распространяют информацию о том, что россияне отомстят за теракт под Москвой. Также пользователи распространяют идею причастности Украины к содеянному.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Центр продолжает фиксировать волну активности ботов в соцсети Facebook.

"Раньше мы рассказывали, как они пытаются связать теракт в "Крокус Сити Холли" с Украиной, теперь боты перешли к нагнетанию панических настроений", - отметили в СНБО.

Так, боты, которые мимикрируют под граждан Украины и оставляют одинаковые комментарии под разными публикациями, утверждая, что "ненормальные украинские патриоты" стоят за терактом в Красногорске, а Россия "обязательно отомстит нам". Ботов выдают не только пустые страницы и риторика, но и странные формулировки типа "россияне раздолбали нам горшок", говорится в сообщении.

В опровержении отмечают, что с помощью таких информационных операций пропаганда пытается сдвинуть ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле" на Украину, а также оправдать свои ракетные удары по гражданской инфраструктуре.

Теракт под Москвой

Напомним, 22 марта неизвестные с оружием ворвались в торговый центр "Крокус Сити холл" под Москвой . Террористы расстреливали россиян и поджигали выходы с целью блокировки.

Впоследствии у Байдена назвали кремлевской пропагандой попытки РФ связать Украину и теракт под Москвой . Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби заявил, что "не было никакой связи с Украиной".

Кроме того, Москва пытается привязать Запад к организации ряда "терактов" против РФ . По мнению Института изучения войны, основная цель Кремля – усилить внутреннюю поддержку войны против Украины.

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