Российские боты в соцсетях обвиняют Украину в теракте под Москвой, - СНБО

Пропагандистские боты в соцсетях рассеивают панические настроения и распространяют информацию о том, что россияне отомстят за теракт под Москвой. Также пользователи распространяют идею причастности Украины к содеянному.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Центр продолжает фиксировать волну активности ботов в соцсети Facebook.

"Раньше мы рассказывали, как они пытаются связать теракт в "Крокус Сити Холли" с Украиной, теперь боты перешли к нагнетанию панических настроений", - отметили в СНБО.

Так, боты, которые мимикрируют под граждан Украины и оставляют одинаковые комментарии под разными публикациями, утверждая, что "ненормальные украинские патриоты" стоят за терактом в Красногорске, а Россия "обязательно отомстит нам". Ботов выдают не только пустые страницы и риторика, но и странные формулировки типа "россияне раздолбали нам горшок", говорится в сообщении.

В опровержении отмечают, что с помощью таких информационных операций пропаганда пытается сдвинуть ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле" на Украину, а также оправдать свои ракетные удары по гражданской инфраструктуре.