Російські бомбардувальники Су-34 прибули до Білорусі (фото)

До Білорусі прибули на так звані спільні "навчання" російські бомбардувальники Су-34. Їх окупанти використовуватимуть до кінця цього місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik Беларусь.
"Російські авіапідрозділи почали прибувати до країни для участі у навчанні як мінімум з 8 січня. Самі навчання відбудуться з 16 січня до 1 лютого", - йдеться в повідомленні.
Вказано, що головна мета цих "навчань" - це так зване "підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань".
Тим часом Telegram-канал ОНТ також повідомив про прибуття в РБ російських бомбардувальників.
Відомо, що для використання авіації будуть залучені всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО в Білорусі.
Тим часом в Міноборони білоруського режиму Лукашенка цинічно заявили, що ці
маневри "не несуть загрози третім країнам".
Нагадаємо, що 16 січня в Білорусі стартували спільні льотні псевдонавчання з Росією, але примітно, що жоден винищувач росіяни вчора так і не підняли в небо.
Додамо, раніше в Повітряних силах ЗСУ попередили українців про зростання загрози ударів по Україні з території Білорусі через ці "навчання".
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