У Білорусі не злетів жоден винищувач у перший день льотних навчань з Росією, - "Гаюн"

Ілюстративне фото: у Білорусі не злетів жоден винищувач у перший день льотних навчань з Росією (Getty Images)

Сьогодні, 16 січня, у Білорусі не злетів жоден винищувач, незважаючи на початок спільних льотних навчань з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".