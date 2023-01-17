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Российские бомбардировщики Су-34 прибыли в Беларусь (фото)

Фото: российские бомбардировщики Су-34 прибыли в Беларусь (t.me/modmilby)
Автор: Мария Кучерявец

В Беларусь прибыли на так называемые совместные "учения" российские бомбардировщики Су-34. Их оккупанты будут использовать до конца этого месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik Беларусь.

"Российские авиаподразделения начали прибывать в страну для участия в учениях как минимум с 8 января. Сами учения пройдут с 16 января по 1 февраля", - говорится в сообщении.

Указано, что главная цель этих "учений" - это так называемое "повышение оперативной совместимости во время совместного выполнения учебно-боевых задач".

Тем временем Telegram-канал ОНТ также сообщил о прибытии в РБ российских бомбардировщиков.

Известно, что для использования авиации будут привлечены все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО в Беларуси.

Между тем, в Минобороны белорусского режима Лукашенко цинично заявили, что эти маневры "не представляют угрозы третьим странам".

Фото: российские бомбардировщики Су-34 прибыли в Беларусь (t.me/modmilby)

Напомним, что 16 января в Беларуси стартовали совместные летные псевдоучения с Россией, но примечательно, что ни один истребитель россияне вчера так и не подняли в небо.

Добавим, ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили украинцев о росте угрозы ударов по Украине с территории Беларуси из-за этих "учений".

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