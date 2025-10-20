"Я йому ноги переламаю": депутат Європарламенту публічно погрожує Зеленському

Під час візиту до Росії депутатка Європарламенту від Румунії виступила з черговою скандальною заявою, спрямованою проти України та її керівництва.

Депутат Європарламенту від Румунії Діана Шошоаке, якій заборонено в'їзд в Україну, під час візиту до Росії зробила образливе висловлювання на адресу президента України.

На засіданні так званої "Міжнародної асоціації "Друзі Росії"" вона пригрозила "переламати ноги" українському лідеру, якщо той з'явиться в парламенті Румунії.

В опублікованому на сторінці політикині у Facebook пресрелізі наводять витяги з її промови, де Шошоаке стверджує, що українська влада нібито "утискає етнічних румунів".

Вона заявила: "Якщо він наважиться прийти в мій парламент, я йому ноги переламаю! Нехай не сміє виголошувати промову в моєму парламенті".

Депутатка додала, що, згідно з Конституцією Румунії, парламентарії є "єдиними представниками суверенітету румунського народу".

У документі також містяться звинувачення на адресу України, де, за словами Шошоаке, нібито "заборонено понад мільйон румунів говорити рідною мовою".

Політичний шлях і погляди

Діана Шошоаке належить до вкрай правого політичного крила. Популярність у Румунії вона здобула під час пандемії COVID-19, активно виступаючи проти карантинних обмежень і вакцинації.

У 2020 році Шошоаке була обрана до Сенату Румунії від партії Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), але згодом очолила політичну силу S.O.S. România, відому націоналістичною та євроскептичною риторикою. З липня 2024 року вона займає місце в Європейському парламенті.

Антиукраїнська та проросійська позиція

Шошоаке неодноразово заявляла про необхідність "перегляду кордонів" і повернення територій, які вона вважає "історично румунськими" - серед них північна Буковина, Герца, Буджак і острів Зміїний.

У 2023 році вона навіть подала ініціативу про денонсацію договору про добросусідство між Україною та Румунією від 1997 року.

Її позиція відкрито проросійська: депутатка стверджує, що Україна - "штучна держава", і виступає проти підтримки Києва у війні з Росією.

Політик також різко критикує членство Румунії в ЄС і НАТО, вважаючи, що ці організації "втягують країну в чужі конфлікти".

Виступ Діани Шошоаке в Москві став черговим проявом її проросійської лінії та антиукраїнської риторики.

Її заяви викликали осуд у Румунії та ЄС, однак сама депутатка продовжує просувати ультраправі ідеї та зближення з Росією.