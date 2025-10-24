Российские антенны на ВОТ: как "бесплатный подарок" превращается в слежку за населением

На временно оккупированных территориях Украины российские власти активно продвигают спутниковые комплекты "русский мир", заменяя украинское оборудование и навязывая местным жителям доступ исключительно к российскому телевидению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.

Оккупационные администрации на востоке Украины развернули масштабную акцию по установке спутниковых антенн, транслирующих только российские телеканалы. По официальным заявлениям, за один месяц установлено свыше 5 тысяч таких комплектов.

Жителям обещают "бесплатную замену старого оборудования", однако фактически речь идет о централизованной программе, направленной на вытеснение украинского контента и формирование информационной зависимости населения.

Координация и принудительное участие

По данным источников, операцию курируют через так называемое "Министерство связи ЛНР" при участии специалистов из Ростова-на-Дону. Монтаж систем выполняют местные коммунальные работники и бюджетники, которых вынуждают участвовать под угрозой увольнения.

Каждый установленный комплект регистрируется: фиксируются адрес, паспортные данные и номер телефона владельца, что позволяет оккупационным структурам формировать детальные базы данных жителей.

Проблемы и скрытое сопротивление населения

Местные жители сообщают, что новое оборудование часто выходит из строя, а во время сюжетов о потерях российской армии сигнал полностью пропадает. Кроме того, ряд каналов заблокирован.

Многие семьи пытаются сохранить старые украинские антенны или подключаются к украинским трансляциям через VPN, чтобы получать независимую информацию.

Цель — зачистка информационного поля

Как сообщается, новая волна "борьбы с вражеским телевидением" стартовала в сентябре после проверки, проведенной специалистами российской РТРС. Они выявили, что в Луганской области продолжают функционировать украинские передатчики, которые не удалось заглушить.

В ответ местным администрациям поступило распоряжение провести "зачистку эфира" — заменить каждую антенну, принимающую украинские сигналы, на оборудование, которое ретранслирует исключительно российские каналы.