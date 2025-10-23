Росія узаконила захоплення української нерухомості на окупованих територіях

Російський уряд офіційно дозволив привласнення нерухомості, що належить українцям, на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.

Рішення, ухвалене 20 жовтня, закріплює право окупаційних адміністрацій визнавати житло і комерційні приміщення "безгосподарними" і передавати їх у власність держави.

Що змінюється

Згідно із затвердженою ініціативою Мінбуду РФ, нова норма поширюється на окуповані райони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Тепер квартири, будинки та інші об'єкти нерухомості, у яких "неможливо встановити власника" або "відсутні документи", офіційно переходитимуть під контроль місцевих колабораційних структур.

Надалі такі помешкання можуть передаватися військовим, чиновникам, поліцейським або вчителям, яких завозять із Росії.

Що було раніше

До цього подібні випадки конфіскації відбувалися на підставі регіональних "указів" або рішень псевдосудів, що діяли під прикриттям російських окупаційних адміністрацій.

Тепер же Кремль вивів цей процес на федеральний рівень, фактично легалізувавши масове відчуження приватної власності українців.

Політичний контекст

Експерти зазначають, що в такий спосіб Росія закріплює політику системного витіснення українського населення із захоплених територій і заселення їх лояльними до Москви громадянами.

Рішення про передачу так званого "безхазяйного" житла розглядається як елемент стратегії демографічного контролю та зміцнення впливу на СОТ.