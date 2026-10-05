Російське вугілля стрімко втрачає ринки: не діють навіть знижки

Російські експортери вугілля стрімко втрачають позиції на ключових зовнішніх ринках. Зокрема, поставки до Китаю скорочуються, тоді як конкуренти нарощують експорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Службу зовнішньої розвідки".
Серед причин падіння експорту вугілля — дорожча логістика, імпортні мита та майже відсутня можливість для російських компаній ще більше знижувати ціни.
Як повідомляє СЗРУ, за підсумками січня-серпня 2026 року поставки російського вугілля до Китаю скоротилися на 10,8% у річному вимірі - до 53,15 млн тонн. У результаті Росія втратила місце серед найбільших постачальників китайського ринку.
Водночас імпорт вугілля з Монголії за цей період зріс на 48,9% - до 78,39 млн тонн. Індонезія поставила до Китаю 121 млн тонн. Загалом за вісім місяців Китай імпортував близько 310 млн тонн вугілля.
Однією з головних переваг Монголії є значно дешевша логістика. Країна має спільний сухопутний кордон із Китаєм, тоді як російське вугілля з Кузбасу доставляється через перевантажений Східний полігон.
Крім того, для російського вугілля в Китаї діють імпортні мита на рівні 3–6%. Для Монголії, Австралії та Індонезії в рамках угод про вільну торгівлю діють нульові ставки.
Російські компанії вже пропонують китайським покупцям знижки приблизно на 10%. Однак можливості для подальшого зниження цін практично вичерпані. Більші дисконти можуть означати для експортерів роботу у збиток.
Через це навіть за нинішнього рівня знижок російським постачальникам буде складно зберегти свою частку китайського ринку. Натомість основним бенефіціаром ситуації стає Монголія.
Найбільші проблеми найближчим часом можуть виникнути з експортом енергетичного вугілля. На нього одночасно тиснуть конкуренція з боку китайських шахт, імпортні мита та подорожчання транспортування.
Із жовтня в Росії знову підвищуються залізничні тарифи. Водночас зростання попиту на напіввагони підвищує вартість їхнього використання.
З початку року до 11 вересня вартість перевезення вугілля з порту Східний до Китаю зросла на 45,5%. У вересні дохідність експорту енергетичного вугілля з Кузбасу через далекосхідні порти була на 30% вищою, ніж у серпні, і втричі перевищила показник минулого року.
Проблеми виникають і на інших напрямках. За сім місяців російські експортери скоротили поставки коксівного вугілля до Туреччини на 30%. У липні туди не відправили жодної партії. Серед причин називають ускладнення судноплавства в Чорному морі.
У липні перевезення вугілля до південних російських портів скоротилися на 33% порівняно з червнем. Додатковий тиск створюють підвищення залізничних тарифів та висока вартість перевалки через порти Північно-Західного регіону.
Таким чином, російські вуглярі одночасно втрачають конкурентні переваги на зовнішніх ринках і стикаються зі зростанням внутрішніх витрат. Знижувати ціни далі вони вже не можуть без ризику працювати у збиток, а подорожчання доставки скорочує і без того обмежену маржу.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що в Росії протягом найближчих п'яти років може закриватися кожна п'ята вугільна компанія через кризу в галузі.
Слід зазначити, що РФ продавала вугілля з Донбасу Туреччині та Польщі ще до повномасштабного вторгнення в Україну.