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РФ продает уголь с Донбасса в Турцию и Польшу, - Климкин

Новости » Политика    25.10.2018 - 20:01
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Россия смешивает добытый на Донбассе уголь со своим и экспортирует

У Украины есть обоснованные подозрения, что Российская Федерация (РФ) продает украинский уголь с оккупированного Донбасса в Турцию и Польшу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе брифинга, передает РБК-Украина.

По словам министра, Россия смешивает украинский уголь со своим, чтобы нельзя было "химически обнаружить" такого факта.

"У нас есть информация, что с российской стороны есть манипуляции с углем с оккупированных территорий... Махинацию не так просто обнаружить, поскольку это сложный микс. Потом он (уголь, - ред.) идет в Турцию. Сейчас тоже идет расследование, и кстати, у нас есть обоснованные подозрения, что именно такой уголь шел в Польшу", - отметил Климкин

Министр уже обсудил этот вопрос с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.

Напомним, вчера в Германии в городе Берггейм вышли с акцией протеста более 20 тыс. шахтеров, они нуждаются в защите своих рабочих мест от планов поэтапного закрытия производства электроэнергии на угле.

Отметим, в Министерстве энергетики и угольной промышленности предлагают направить 2 млрд гривен на модернизацию государственных шахт. Всего на сегодня 11 шахт, которые не требуют государственной дотации.

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