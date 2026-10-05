Российский уголь стремительно теряет рынки: не работают даже скидки

Российские экспортеры угля стремительно теряют позиции на ключевых внешних рынках. В частности, поставки в Китай сокращаются, в то время как конкуренты наращивают экспорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Службу внешней разведки".
Среди причин падения экспорта угля – более дорогая логистика, импортные пошлины и почти отсутствует возможность для российских компаний еще больше снижать цены.
Как сообщает СЗРУ, по итогам января-августа 2026 года поставки российского угля в Китай сократились на 10,8% в годовом исчислении – до 53,15 млн тонн. В результате Россия потеряла место среди крупнейших поставщиков китайского рынка.
В то же время импорт угля из Монголии за этот период вырос на 48,9% – до 78,39 млн тонн. Индонезия поставила в Китай 121 млн тонн. Всего за восемь месяцев Китай импортировал около 310 млн. тонн угля.
Одним из главных преимуществ Монголии является более дешевая логистика. Страна имеет общую сухопутную границу с Китаем, тогда как российский уголь из Кузбасса доставляется через перегруженный Восточный полигон.
Кроме того, для российских углей в Китае действуют импортные пошлины на уровне 3–6%. Для Монголии, Австралии и Индонезии в рамках соглашений о свободной торговле действуют нулевые ставки.
Российские компании уже предлагают китайским покупателям скидки примерно на 10%. Однако возможности для дальнейшего снижения цен практически исчерпаны. Более крупные дисконты могут означать для экспортеров работу в убыток.
Поэтому даже при нынешнем уровне скидок российским поставщикам будет сложно сохранить свою долю китайского рынка. Основным же бенефициаром ситуации становится Монголия.
Самые большие проблемы в ближайшее время могут возникнуть с экспортом энергетического угля. На него одновременно давят конкуренция со стороны китайских шахт, импортные пошлины и удорожание транспортировки.
С октября в России снова повышаются железнодорожные тарифы. В то же время, рост спроса на полувагоны повышает стоимость их использования.
С начала года по 11 сентября стоимость перевозки угля из порта Восточный в Китай возросла на 45,5%. В сентябре доходность экспорта энергетического угля из Кузбасса через дальневосточные порты была на 30% выше, чем в августе, и втрое превысила показатель в прошлом году.
Проблемы возникают и в других направлениях. За семь месяцев российские экспортеры сократили поставки коксующегося угля в Турцию на 30%. В июле туда не отправили ни одну партию. Среди причин называют усложнение судоходства в Черном море.
В июле перевозки угля в южные российские порты сократились на 33% по сравнению с июнем. Дополнительное давление создает повышение железнодорожных тарифов и высокая стоимость перевалки через порты Северо-Западного региона.
Таким образом, российские угольщики одновременно теряют конкурентные преимущества на внешних рынках и сталкиваются с ростом внутренних издержек. Снижать цены дальше они уже не могут без риска работать в убыток, а подорожание доставки сокращает и без того ограниченную маржу.
Напомним, недавно сообщалось, что в России в ближайшие пять лет может закрываться каждая пятая угольная компания из-за кризиса в отрасли.
Следует отметить, что РФ продавала уголь из Донбасса Турции и Польше еще до полномасштабного вторжения в Украину.