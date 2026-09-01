Росії загрожує масштабна криза вугільної промисловості, 20% компаній закриються

У Росії протягом найближчих п'яти років може закриватися кожна п'ята вугільна компанія через кризу в галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Криза у вугільній галузі РФ

Гендиректор і співвласник групи "Ельга" Олександр Ісаєв заявив про масштабну кризу у галузі.

"Невеликі підприємства з низькоякісним вугіллям закриватимуться, а великі з кінцевим виробництвом зі збагачення залишаться на плаву і продовжать нормально працювати. Ймовірно, 20% потужностей будуть закриті", - каже він.

За його словами, до ліквідації підприємств у галузі підштовхує:

зниження попиту,

зниження цін на вугілля у ключових країнах-споживачах,

високі витрати на транспортування продукції (для компаній Кузбасу).

"Підприємства серйозно економлять, у тому числі на заходах з видобутку - зараз їхня вартість становить лише 30% від усіх витрат", - повідомив Ісаєв.

Збиткові російські шахти

Російська вугільна промисловість налічує 150 тисяч зайнятих.

Вона зіткнулася із сильною кризою після:

початку війни проти України,

відмови ЄС від закупівлі вугілля в РФ.

Наприкінці березня заступник міністра енергетики Дмитро Ісламов зазначав, що кількість збиткових вугільних компаній у країні "стрімко зростає".

Вже 62 підприємства - у "червоній зоні", з них:

20 - призупинили видобуток,

14 - прийняли рішення про ліквідацію чи консервацію.

За підсумками 2025 року вугільна галузь отримала сальдований збиток на 408 мільярди рублів - це рекорд в історії галузі.

В уряді прогнозували, що в 2026 році цей збиток збільшиться ще на 41%, до 576 мільярдів рублів. У результаті за 2024-26 роки галузь втратить більше 1 трильйона рублів.