Російське шпигунство у Фінляндії значно ослабло, - розвідка

За даними Служби безпеки та розвідки Фінляндії (Supo), збір розвідувальної інформації росіянами останнім часом значно послабився.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Supo сказав, що збір російської розвідки традиційно здійснюється оперативниками на місцях. Однак розвідка заявила, що їй вдалося значно скомпрометувати операції російської розвідки у Фінляндії у 2022 році.
начальник поліції безпеки Фінляндії
Supo
Нагадаємо, у Польщі з лютого затримали вже шістьох шпигунів з РФ і Білорусі.
Нідерланди ж через шпигунство закрили Російський торговий дім та висилали дипломатів.
Проте нещодавно вислані з ЄС російські шпигуни-дипломати з'явилися у Сербії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.