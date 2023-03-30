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Російське шпигунство у Фінляндії значно ослабло, - розвідка

Фото: російське шпигунство у Фінляндії значно ослабло (pixabay.com)
Автор: Каріна Левицька

За даними Служби безпеки та розвідки Фінляндії (Supo), збір розвідувальної інформації росіянами останнім часом значно послабився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Supo сказав, що збір російської розвідки традиційно здійснюється оперативниками на місцях. Однак розвідка заявила, що їй вдалося значно скомпрометувати операції російської розвідки у Фінляндії у 2022 році.

начальник поліції безпеки Фінляндії

Supo

Нагадаємо, у Польщі з лютого затримали вже шістьох шпигунів з РФ і Білорусі.

Нідерланди ж через шпигунство закрили Російський торговий дім та висилали дипломатів.

Проте нещодавно вислані з ЄС російські шпигуни-дипломати з'явилися у Сербії.

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