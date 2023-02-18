Нідерланди через шпигунство закривають Російський торговий дім та висилають дипломатів

Сьогодні, 18 лютого, Нідерланди вислали з країни російських дипломатів через те, що вони виявились шпигунами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS .

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що російських дипломатів вислали через те, що Москва таємно призначає дипломатами - офіцерів розвідки. За його словами, близько десяти співробітників російського посольства повинні будуть піти.

Окрім того, що протягом двох тижнів російські дипломати повинні покинути країну, в Амстердамі закриється Російський торговий офіс. До того ж, з а словами Гукстра, з 20 лютого в Санкт-Петербурзі буде закрито генеральне консульство Нідерландів.

Він зазначив, що Москва наразі затримує видачу віз для нідерландських дипломатів.

"Було зроблено багато спроб знайти рішення. Росія продовжує затягувати це питання (видачу віз - ред.), і це неприйнятно... Ми тут головні, а вони ні", - наголосив прем'єр.

Своєю чергою посольство Нідерландів у Москві залишатиметься відкритим. Нідерланди вважають важливим не закривати їх.