Нідерланди через шпигунство закривають Російський торговий дім та висилають дипломатів
Сьогодні, 18 лютого, Нідерланди вислали з країни російських дипломатів через те, що вони виявились шпигунами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що російських дипломатів вислали через те, що Москва таємно призначає дипломатами - офіцерів розвідки. За його словами, близько десяти співробітників російського посольства повинні будуть піти.
Окрім того, що протягом двох тижнів російські дипломати повинні покинути країну, в Амстердамі закриється Російський торговий офіс. До того ж, за словами Гукстра, з 20 лютого в Санкт-Петербурзі буде закрито генеральне консульство Нідерландів.
Він зазначив, що Москва наразі затримує видачу віз для нідерландських дипломатів.
"Було зроблено багато спроб знайти рішення. Росія продовжує затягувати це питання (видачу віз - ред.), і це неприйнятно...Ми тут головні, а вони ні", - наголосив прем'єр.
Своєю чергою посольство Нідерландів у Москві залишатиметься відкритим. Нідерланди вважають важливим не закривати їх.
"Важливо залишати посольства відкритими як канал комунікації, навіть зараз, коли відносини з Росією складніші, ніж будь-коли", - пояснив Гукстра.
Нагадаємо, рік тому Нідерланди також виставили групу російських чиновників за шпигунство. Тоді мова йшла про сімнадцять дипломатів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.