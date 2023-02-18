ua ru
Сб, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нідерланди через шпигунство закривають Російський торговий дім та висилають дипломатів

Новость на русском →
Нідерланди, Субота 18 лютого 2023 20:13
Нідерланди через шпигунство закривають Російський торговий дім та висилають дипломатів Фото: міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 18 лютого, Нідерланди вислали з країни російських дипломатів через те, що вони виявились шпигунами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що російських дипломатів вислали через те, що Москва таємно призначає дипломатами - офіцерів розвідки. За його словами, близько десяти співробітників російського посольства повинні будуть піти.

Окрім того, що протягом двох тижнів російські дипломати повинні покинути країну, в Амстердамі закриється Російський торговий офіс. До того ж, за словами Гукстра, з 20 лютого в Санкт-Петербурзі буде закрито генеральне консульство Нідерландів.

Він зазначив, що Москва наразі затримує видачу віз для нідерландських дипломатів.

"Було зроблено багато спроб знайти рішення. Росія продовжує затягувати це питання (видачу віз - ред.), і це неприйнятно...Ми тут головні, а вони ні", - наголосив прем'єр.

Своєю чергою посольство Нідерландів у Москві залишатиметься відкритим. Нідерланди вважають важливим не закривати їх.

"Важливо залишати посольства відкритими як канал комунікації, навіть зараз, коли відносини з Росією складніші, ніж будь-коли", - пояснив Гукстра.

Нагадаємо, рік тому Нідерланди також виставили групу російських чиновників за шпигунство. Тоді мова йшла про сімнадцять дипломатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде