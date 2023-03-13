Знайшли лазівку? Вислані з ЄС російські шпигуни-дипломати з'явилися у Сербії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість краї значно скоротила, або взагалі припинила російські дипломатичні місії на своїх територіях. Однак вислані дипломати все одно опинилися в Європі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

З початку вторгнення з різних країн бцло вислано понад 500 російських дипломатів та адміністративних співробітників. Однак деякі з них були призначені у дипмісії до Сербії - однієї з країн, які досі не вводили санкції проти Росії.

У 2023 році там значно зросла присутність російських дипломатів.Ще у 2022 році в країні працювали 54 російські дипломати, а у березні 2023 року - вже 62. При цьому, як зазначають європейські чиновники, для переведення висланого з однієї країни ЄС дипломата в іншу дійсно немає формальної заборони , але така заборона є негласною практикою.

У квітні 2022 року Хорватія заявила, що висилає зі своєї країни 18 російських дипломатів та 6 адміністративно-технічних співробітників посольства. Як вияснили журналісти, серед висланих росіян був 38-річний Олексій Олександрович Іваненко . Він займав посаду другого секретаря посольства. На момент, як йому веліли покинути Хорватю, він прожив там разом із дружино три роки.

Однак вже у жовтні 2022 року його ім'я, та ім'я його дружини Катерини, з'явилося у дипломатичному списку МЗС Сербії. При цьому Іваненко отримав підвищення, і в посольстві РФ в Сербії займає посаду першого секретаря.

Фото: Список співробітників російського посольства в Сербії, що мають дипломатичний імунітет, актуальний на березень 2023 року (mfa.gov.rs)

Відомо, що ще у 2011 році Іваненко був далекий від посади дипломата та працював інженером у військовій частині 71330, яка у ті роки зламувала мережі американських підприємств енергетичної інфраструктури за допомогою трояна Havex. Згідно з витіком баз даних РФ, Іваненко став співробітником МЗС Росії не пізніше 2019 року.

Зауважимо, що після його висилки з Хорватії, туди вперше в історії було відправлено співробітників Кіберкомандування США "для пошуку зловмисної кіберактивності".

23 березня 2022 року Польща оголосила про висилку відразу 45 російських дипломатів, яких підозрювали у шпигунстві. Серед них був радник місії Михайло Генералов та його дружина Зінаїда.

Наразі Генералов у тому ж статусі перебуває на сайті сербського МЗС серед співробітників російського посольства в Сербії. Крім цього у цоцмережах його дружини можна знайти фото та відео з Сербії.

Фото: у лютому 2017 року Генералов, на той момент 2-й секретар посольства, відвідав навчальний заклад Варшави та зустрівся з учнями 7-8-х класів (archive.is)

Ще один російський чиновник отримав роботу у Сербії після того, як його відмовились пускати після призначення в Гаагу. Мова йде про 38-річного Дмитра Барабіна. Він був єдиним дипломатом, якого навіть не довелось висилати, так як він не встиг приїхати після призначення через відмову у візі.

18 лютого 2023 року міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хустра заявив, що консульство його країни в Санкт-Петербурзі буде закрито і ще буде скорочено кількість російських дипломатів у посольстві в Гаазі через "тривалі спроби таємно доставляти агентів розвідки до Нідерландів під дипломатичним прикриттям". Зараз Барабін працює у посольстві в Сербії другим секретарем.

Дмитро Барабін, фото з інстаграма його дружини Олени Барабіної

Російський дипломат Петро Долгошеїн зараз працює у посольстві Росії у Белграді на посаді радника. Однак до літа 2022 року він обіймав посаду другого секретаря посольства Росії у Гельсінкі. Відслідкувати переміщення Долгошеїна з Фінляндії до Сербії можна за його публікаціями у соцмережах.

Фото: 4 лютого 2021 року Долгошеїн робив селфі на тлі президентського палацу в Гельсінкі, а 16 грудня 2022-го публікував знімки з храму Святого Сави у Белграді

У списко російських дипломатів у Сербії можна знайти і інші імена людей, які нещодавно працювали в країнах, що висилали в 2022 і 2023 російських дипломатів, а також у міжнародних організаціях, які мають складні відносини з Росією.

Так посаду першого секретаря займає Денис Румянцев , який ще у 2019 році працював у Македонії. Таку ж посаду займає Олександр Новіков : у 2018 році він працював у представництві Росії в Організації із заборони хімічної зброї та значився на сайті ОЗХО як представник Міністерства оборони Росії.

Другим секретарем у Белграді є Володимир Подрєзов , який був у 2014 році третім секретарем посольства в Чорногорії. Щ е один другий секретар російського посольства в Сербії Михайло Максименко , у 2017 році був третім секретарем у посольстві в Лондоні.

Як заявив к олишній сербський військовий дипломат, який зараз очолює в Белграді Раду зі стратегічної політики Нікола Луніч, сербська влада може сама перешкодити своїм прагненням вступити до ЄС, надавши "дипломатичний притулок" висланим російським дипломатам.

"Очевидно, що зараз Сербія є останнім притулком у Європі для безпечної розвідувальної роботи російських оперативних агентів", - вважає Луніч.