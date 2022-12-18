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У Польщі з лютого затримали вже шістьох шпигунів з РФ і Білорусі, - представник уряду

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Неділя 18 грудня 2022 06:48
У Польщі з лютого затримали вже шістьох шпигунів з РФ і Білорусі, - представник уряду Фото: У Польщі з лютого затримали вже шістьох шпигунів з РФ і Білорусі (shutterstock.com)
Автор: Олег Васьків

Від лютого у Польщі виявили шістьох громадян з РФ і Білорусі, які шпигували на користь країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого польського уряду з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин, оприлюднену I.pl.

Посадовець вказав, що всіх затриманих підозрюють у співпраці з російськими чи білоруськими службами.

"Нагадаю, ми видворили з Польщі 45 російських чиновників, які офіційно працювали в дипломатії, але вели розвідувальну діяльність проти Польщі. Російська сторона та її білоруські служби, активні, але це не залишається поза увагою польської контррозвідки", - зазначив Жарин.

За словами представника уряду, з моменту вторгнення РФ в Україну пропаганда Кремля, спрямована проти Польщі, посилилася.

"У першу чергу це пов’язано з активною підтримкою Києва з боку Варшави та втратою впливу агресора в Україні. Особливо сильно інформаційні атаки росіян починають відчуватися у кризові для них моменти, наприклад, після військових поразок", - додав посадовець.

Нагадаємо, нещодавно Сейм Польщі схвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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